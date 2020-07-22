60.000 TL'lik organik soru! Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne 60.000 TL değerindeki organik soru damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 00:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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