Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini gören şaşıp kaldı! Benzerlikleri şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster programıyla ekrana gelmeye devam eden Kenan İmirzalıoğlu adından söz ettirmeye devam ediyor. Sinem Kobal ile mutlu bir evliliği olan ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranları tarafından yakın takibe alındı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliğini görünler ise şoke oldu. İşte Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...