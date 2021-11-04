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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ‘Lalin’ açıklaması: Annesinin kopyası

Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden çiftin keyifli halleri dikkat çekti. Lalin'in kime benzediği konusunda konuşan İmirzalıoğlu, "Annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor" dedi.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 09:12
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan ‘Lalin’ açıklaması: Annesinin kopyası

Beş yıl önce dünyaevine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Kızlarının doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan oyuncu çift, son olarak Ortaköy'de kameralara yansıdı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan ‘Lalin’ açıklaması: Annesinin kopyası

Son dönemde sık sık ekranlara döneceği hakkında haberler çıkan Kobal, "Benim dijital ve televizyon ayrımım yok, proje ile alakalı bir durum. Bende iş güzel olursa, dijital yada televizyon olması fark etmiyor." şeklinde konuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan ‘Lalin’ açıklaması: Annesinin kopyası

YENİ PROJE SİNYALİ VERMEDİ

Atv'nin reyting rekortmeni 'Kim Milyoner Olmak İster' programının başarılı sunucusu İmirzalioğlu ise, yakın zamanda bir proje sinyali vermedi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan ‘Lalin’ açıklaması: Annesinin kopyası

Rol aldığı 'Alef' dizisi hakkında konuşan oyuncu, "Alef 2 belki olabilir, ancak olsa da ben olmayacağım. Farklı projeleri değerlendiriyorum, ayrıca Sinem'in söylediğine katılıyorum. Televizyon veya dijital ayrımım yok" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’dan ‘Lalin’ açıklaması: Annesinin kopyası

Muhabirlerin kızları Lalin hakkındaki sorularına kahkaha atan ünlü çift, "Acaba yanlış bir şey mi yaptık" diyerek herkesi güldürdü.