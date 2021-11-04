Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan ‘Lalin’ açıklaması: Annesinin kopyası

Geçtiğimiz yıl kızları Lalin'i kucağına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden çiftin keyifli halleri dikkat çekti. Lalin'in kime benzediği konusunda konuşan İmirzalıoğlu, "Annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor" dedi.