06 Kasım 2021, Cumartesi
Demet Akalın’dan Hadise çıkışı: Dokunmayın günah!
Bebek'te kameralara yakalanan Demet Akalın, neşeli halleriyle dikkat çekti. Yakın arkadaşı Esra Balamir ile görüntülenen ünlü şarkıcı, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hadise'nin Instagramdaki takipçi sayısının 10 milyonu aştığı zaman, "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok, milyoncukları da" diyen ünlü popçu, kısa süre sonra bu söylemini değiştirdi.
Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 11:19
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