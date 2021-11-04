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Demet Akalın’dan Hadise çıkışı: Dokunmayın günah!

Bebek'te kameralara yakalanan Demet Akalın, neşeli halleriyle dikkat çekti. Yakın arkadaşı Esra Balamir ile görüntülenen ünlü şarkıcı, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hadise'nin Instagramdaki takipçi sayısının 10 milyonu aştığı zaman, "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok, milyoncukları da" diyen ünlü popçu, kısa süre sonra bu söylemini değiştirdi.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 11:19
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Demet Akalın’dan Hadise çıkışı: Dokunmayın günah!

Demet Akalın, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Spor kıyafetleri ile objektiflere yansıyan Akalın, arkadaşı Esra Balamir ile çıkışta kendisini çeken gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

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Demet Akalın’dan Hadise çıkışı: Dokunmayın günah!

Akalın, "Bu aralar çok çalışıyorum. O yüzden pek görünmüyorum" açıklamasını yaptı. "Hadise'nin Instagramdaki takipçi sayısının 10 milyonu aştığı zaman, 'Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da' demiştiniz" diyen muhabire yanıt verdi.

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Demet Akalın’dan Hadise çıkışı: Dokunmayın günah!

"ONA DOKUNMA GÜNAH KIZ ŞİMDİ MUTLU"

Akalın, "Hadise mutlu, Hadise'ye dokunma, günah kız şimdi mutlu. Kimsenin hakkında konuşmayalım" ifadelerini kullandı. Sohbet esnasında arabasının bagajını açan Akalın, elindeki paketi koyacağı esnada bagajın içinde birbirine girmiş kıyafetleri çeken muhabirlere "Onlar benim değil, dansçıların" diyerek güldü.

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Demet Akalın’dan Hadise çıkışı: Dokunmayın günah!

Bir dönem tartışma yaşadığı Aleyna Tilki'nin son klibi sorulan, "Bu sefer çok güzel olmuş" yanıtını verdi.

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Demet Akalın’dan Hadise çıkışı: Dokunmayın günah!

"KOCASI DA YOK, MİLYONU DA"

Hadise, sosyal medyadan Demet Akalın'a laf atmış, "Instagram'da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok" açıklamasını yapmıştı. Akalın ise meslektaşına, "Hadise'yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da" yanıtını vermişti.