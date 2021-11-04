Demet Akalın’dan Hadise çıkışı: Dokunmayın günah!

Akalın, "Bu aralar çok çalışıyorum. O yüzden pek görünmüyorum" açıklamasını yaptı. "Hadise'nin Instagramdaki takipçi sayısının 10 milyonu aştığı zaman, 'Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da' demiştiniz" diyen muhabire yanıt verdi.

