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Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenler şaşkına döndü! Milyoner'i sallayan Yeşilçam sorusu

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Milyoner'in yeni bölümüne Yeşilçam efsanesi filmde geçen diyaloğun sorulması damga vurdu. Yarışmacının bu soruya yanlış cevap vermesi Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenleri şaşkına çevirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular ve cevapları...

Giriş Tarihi: 06.12.2020 01:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 01:55
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Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenler şaşkına döndü! Milyoner'i sallayan Yeşilçam sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü herkesin konuştuğu Yeşilçam sorusuna sahne oldu. İşte yarışmada yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

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Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenler şaşkına döndü! Milyoner'i sallayan Yeşilçam sorusu
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Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenler şaşkına döndü! Milyoner'i sallayan Yeşilçam sorusu
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Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenler şaşkına döndü! Milyoner'i sallayan Yeşilçam sorusu
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Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenler şaşkına döndü! Milyoner'i sallayan Yeşilçam sorusu