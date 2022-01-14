Kenan İmirzalıoğlu koronavirüsü atlattı! Sinem Kobal’la soluğu orada aldı

Bir süre karantinada kalan Kenan İmirzalıoğlu, hastalığı yendikten sonra ilk kez eşi Sinem Kobal ile yemeğe çıktı. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti önceki gün Emirgan'da bir mekanda kahvaltı yaptı. Çıkışta görüntülenen İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar çok acelemiz var, lütfen bugün bizi mazur görün" dedi.