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Kenan İmirzalıoğlu koronavirüsü atlattı! Sinem Kobal’la soluğu orada aldı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla izleyici karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan bebek müjdesi gelmişti. İkinci kez baba olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncunun koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Bir süredir karantinada olan İmirzalıoğlu, hastalığı atlatmasının hemen ardından eşiyle yemeğe çıktı.

Giriş Tarihi: 14.01.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 13:54
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Kenan İmirzalıoğlu koronavirüsü atlattı! Sinem Kobal’la soluğu orada aldı

2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu koronavirüsü atlattı! Sinem Kobal’la soluğu orada aldı

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde koronaya yakalandığı ortaya çıkmıştı

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Kenan İmirzalıoğlu koronavirüsü atlattı! Sinem Kobal’la soluğu orada aldı

Bir süre karantinada kalan Kenan İmirzalıoğlu, hastalığı yendikten sonra ilk kez eşi Sinem Kobal ile yemeğe çıktı. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti önceki gün Emirgan'da bir mekanda kahvaltı yaptı. Çıkışta görüntülenen İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar çok acelemiz var, lütfen bugün bizi mazur görün" dedi.

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Kenan İmirzalıoğlu koronavirüsü atlattı! Sinem Kobal’la soluğu orada aldı

Sevilen çiftin yanında gözler minik kızları Lalin'i aradı.

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Kenan İmirzalıoğlu koronavirüsü atlattı! Sinem Kobal’la soluğu orada aldı

BEBEĞİN İSMİNİ KİM KOYACAK?

Daha önce Kobal, "İkinci defa anne olmaya hazır mısınız?" sorusuna, "Sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum" cevabını verdi. Bebeğin ismini kimin koyacağı konusunu yanıtlamaktan kaçınan ve gülümseyen oyuncu, "Daha hiç düşünmedik, teşekkür ederim" demişti.