14 Ocak 2022, Cuma
Kenan İmirzalıoğlu koronavirüsü atlattı! Sinem Kobal’la soluğu orada aldı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla izleyici karşısına çıkan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan bebek müjdesi gelmişti. İkinci kez baba olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncunun koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Bir süredir karantinada olan İmirzalıoğlu, hastalığı atlatmasının hemen ardından eşiyle yemeğe çıktı.
Giriş Tarihi: 14.01.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 13:54
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