Kenan Doğulu'dan sahne ücretine rekor zam! Tek konserden servet kazanacak

Pandemi nedeniyle uzun süre sahne alamayan sanatçılar, yaz aylarının gelmesi ve müzik yasağının gece 01.00'e çekilmesi ile birlikte konserden konsere koşmaya başladı. Yazlık mekanlarda sahne alan ünlü isimler konser ücretlerine rekor zam yaptı. Daha önce 50 bin TL ile 100 bin TL sahne ücreti alan sanatçılar, şimdilerde en düşük olmak üzere 250 bin TL ile 2 milyon TL arasında sahne ücreti talep etmeye başladı. İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri...