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Kenan Doğulu'dan sahne ücretine rekor zam! Tek konserden servet kazanacak

Pandemi nedeniyle uzun süre sahne alamayan sanatçılar, yaz aylarının gelmesi ve müzik yasağının gece 01.00'e çekilmesi ile birlikte konserden konsere koşmaya başladı. Yazlık mekanlarda sahne alan ünlü isimler konser ücretlerine rekor zam yaptı. Daha önce 50 bin TL ile 100 bin TL sahne ücreti alan sanatçılar, şimdilerde en düşük olmak üzere 250 bin TL ile 2 milyon TL arasında sahne ücreti talep etmeye başladı. İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri...

Giriş Tarihi: 20.06.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 09:13
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Kenan Doğulu’dan sahne ücretine rekor zam! Tek konserden servet kazanacak

Pandemi nedeniyle uzun süre sahne alamayan sanatçılar, müzik yasağının gece 01.00'e çekilmesi ile birlikte şimdilerde konserden konsere koşuyorlar. Yaz döneminin gelmesi ile yazlık mekanlar da açıldı.

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Kenan Doğulu’dan sahne ücretine rekor zam! Tek konserden servet kazanacak

Mekan sahipleri sanatçılarla anlaşma yapmak için sıraya girerken sahne ücretleri de beş katına çıktı.

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Kenan Doğulu’dan sahne ücretine rekor zam! Tek konserden servet kazanacak

Daha önce 50 bin TL ile 100 bin TL sahne ücreti alan sanatçılar, şimdilerde en düşük olmak üzere 250 bin TL ile 2 milyon TL arasında sahne ücreti talep ediyor.

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Kenan Doğulu’dan sahne ücretine rekor zam! Tek konserden servet kazanacak

Mesela Serdar Ortaç daha önce 60 bin lira sahne ücreti alırken şimdilerde ise 250 bin lira + masraflar şeklinde anlaşma yapıyor.

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Kenan Doğulu’dan sahne ücretine rekor zam! Tek konserden servet kazanacak

İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri…