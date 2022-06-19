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Haberler Galeri Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu'dan romantik pozlar! Yaş farkı takipçilerin gözünden kaçmadı ‘Kardeşin gibi duruyor’

Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu'dan romantik pozlar! Yaş farkı takipçilerin gözünden kaçmadı ‘Kardeşin gibi duruyor’

Survivor yarışmasında aşklarını Türkiye'ye duyuran Sude Burcu ve Mert Öcal yeni pozlarıyla ilgi topladı. İkilinin ilişkisi yarışma programında tabir yerindeyse deprem etkisi yapmıştı. Öcal'ın hem Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı ile hem de Sude ile birlikteliği ortalığı karıştırmıştı. Survivor'ın yıldızları Mert Öcal ve Sude Burcu aşklarını başta gizli saklı yaşamayı denese de şimdilerde ilişkilerini paylaşmaktan geri durmuyorlar. Mert Öcal ile 14 yaş küçük sevgilisi Sude Burcu'nun aşk pozlarına Instagram kullanıcılarını ikiye böldü. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 19.06.2022 16:25
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Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’dan romantik pozlar! Yaş farkı takipçilerin gözünden kaçmadı ‘Kardeşin gibi duruyor’

Yarışmacı oldukları esnada romantik bir birliktelik yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu elendikten sonra hasret bitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’dan romantik pozlar! Yaş farkı takipçilerin gözünden kaçmadı ‘Kardeşin gibi duruyor’

ÜLKEYE DÖNÜNCE GİZLİLİK KALKTI

Aşklarını bir süre gizli tutan ikili ülkeye dönünce gizliliğe son verdi.

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Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’dan romantik pozlar! Yaş farkı takipçilerin gözünden kaçmadı ‘Kardeşin gibi duruyor’

AŞK POZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmadan elendikten sonra birlikte paylaşımlar yaparak birlikteliklerini ele güne ilan eden çiftin aşk pozları dikkat çekti.

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Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’dan romantik pozlar! Yaş farkı takipçilerin gözünden kaçmadı ‘Kardeşin gibi duruyor’

Her anlarını birlikte geçiren Mert Öcal ve Sude Burcu katıldıkları düğünden pozlarını paylaştı.

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Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu’dan romantik pozlar! Yaş farkı takipçilerin gözünden kaçmadı ‘Kardeşin gibi duruyor’

YORUM YAĞDI

Birbirlerine kalp emojisi atan çiftin pozlarına yorum yağdı.