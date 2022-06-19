Survivor Mert Öcal ile Sude Burcu'dan romantik pozlar! Yaş farkı takipçilerin gözünden kaçmadı ‘Kardeşin gibi duruyor’

Survivor yarışmasında aşklarını Türkiye'ye duyuran Sude Burcu ve Mert Öcal yeni pozlarıyla ilgi topladı. İkilinin ilişkisi yarışma programında tabir yerindeyse deprem etkisi yapmıştı. Öcal'ın hem Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı ile hem de Sude ile birlikteliği ortalığı karıştırmıştı. Survivor'ın yıldızları Mert Öcal ve Sude Burcu aşklarını başta gizli saklı yaşamayı denese de şimdilerde ilişkilerini paylaşmaktan geri durmuyorlar. Mert Öcal ile 14 yaş küçük sevgilisi Sude Burcu'nun aşk pozlarına Instagram kullanıcılarını ikiye böldü. İşte o yorumlar...