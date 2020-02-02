Kemal Sunal'ın postacı filmindeki hata 36 yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal Postacı'da...

Yeşilçam'a dama vuran birçok filmde olduğu gibi Kemal Sunal'ın Postacı filminde de bir hata ortaya çıktı. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kemal Sunal filmlerini izlemeyen yoktur. Beğenerek izlediğimiz filmlerde çekim hataları ise herkesi şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'yok artık' dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…