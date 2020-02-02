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Kemal Sunal'ın postacı filmindeki hata 36 yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal Postacı'da...

Yeşilçam'a dama vuran birçok filmde olduğu gibi Kemal Sunal'ın Postacı filminde de bir hata ortaya çıktı. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kemal Sunal filmlerini izlemeyen yoktur. Beğenerek izlediğimiz filmlerde çekim hataları ise herkesi şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan hatalar sinemaseverlere 'yok artık' dedirtti. İşte Yeşilçam'a damga vuran çok şaşıracağınız çekim hataları…

Giriş Tarihi: 02.02.2020 19:37 Güncelleme Tarihi: 02.02.2020 19:39
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Kemal Sunal'ın postacı filmindeki hata 36 yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal Postacı'da...

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmdeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a dama vuran birçok filmde olduğu gibi Kemal Sunal'ın Postacı filminde de bir hata ortaya çıktı.

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Kemal Sunal'ın postacı filmindeki hata 36 yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal Postacı'da...

Başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik'in oynadığı 1984 yapımı Postacı filmde 40 yıl sonra ortaya çıkan çekim hatası görenleri şaşırttı.

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Kemal Sunal'ın postacı filmindeki hata 36 yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal Postacı'da...

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

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Kemal Sunal'ın postacı filmindeki hata 36 yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal Postacı'da...

Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı.

Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

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Kemal Sunal'ın postacı filmindeki hata 36 yıl sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal Postacı'da...

İşte o sahne...