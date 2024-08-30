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Kaya Çilingiroğlu'nun komşuları küplere bindi! Evinden kimse çıkaramadı! '2 milyon verin taşınayım'

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç'tan ise Kaya adında bir oğlu bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde genç sevgilisiyle görüntülenen Çilingiroğlu, bu sefer bambaşka bir olayla gündeme geldi. Çilingiroğlu'nun oturduğu site, kentsel dönüşüme girdi. Ancak Çilingiroğlu 10 bin lira kira ödediği evden çıkmak istemeyince komşuları isyan etti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 09:19
Kaya Çilingiroğlu’nun komşuları küplere bindi! Evinden kimse çıkaramadı! ’2 milyon verin taşınayım’

Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, 2009-2014 yılları arasında Feraye Tanyolaç ile evli kaldı. Bu evlilikten de Kaya adında bir oğlu bulunuyor.

Kaya Çilingiroğlu’nun komşuları küplere bindi! Evinden kimse çıkaramadı! ’2 milyon verin taşınayım’

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Kaya Çilingiroğlu, komşularıyla yaşadığı krizle gündemde...

Kaya Çilingiroğlu’nun komşuları küplere bindi! Evinden kimse çıkaramadı! ’2 milyon verin taşınayım’

Çilingiroğlu, oturduğu sitenin kentsel dönüşüm kapsamına alınması nedeniyle komşularını isyan ettirdi.

Kaya Çilingiroğlu’nun komşuları küplere bindi! Evinden kimse çıkaramadı! ’2 milyon verin taşınayım’

Sabah'ta yer alan habere göre; Çilingiroğlu'nun Etiler'de oturduğu site, kentsel dönüşüme girdi. Depreme dayanaklı olmadığı tespit edilen binalar için yıkım kararı alındı.

Kaya Çilingiroğlu’nun komşuları küplere bindi! Evinden kimse çıkaramadı! ’2 milyon verin taşınayım’

Kararın ardından 14 site sakini inşaatın başlaması için hemen evlerini boşalttı. Ancak üç daire evlerinden çıkmak istemedi.