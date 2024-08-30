30 Ağustos 2024, Cuma
Kaya Çilingiroğlu'nun komşuları küplere bindi! Evinden kimse çıkaramadı! '2 milyon verin taşınayım'
Hülya Avşar ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç'tan ise Kaya adında bir oğlu bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde genç sevgilisiyle görüntülenen Çilingiroğlu, bu sefer bambaşka bir olayla gündeme geldi. Çilingiroğlu'nun oturduğu site, kentsel dönüşüme girdi. Ancak Çilingiroğlu 10 bin lira kira ödediği evden çıkmak istemeyince komşuları isyan etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 09:19