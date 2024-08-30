Boşanacakları iddia edilmişi! Pelin Akil İsyan etti: Bitmedi bir türlü

TEKNİĞİ ANLADIM

Akil, sözlerine şöyle devam etti: "Ben tekniği anladım. 'Pelin Akil boşanma haberini doğruladı' diye yazıp tıklanma alıyorlar. Ama öyle bir şey yok. Bunun adı dijital dolandırıcılık. İnsanları böyle kandırıyorlar, bizi de malzeme yapıyorlar."