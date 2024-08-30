30 Ağustos 2024, Cuma
Boşanacakları iddia edilmişi! Pelin Akil İsyan etti: Bitmedi bir türlü
2016 yılında nikah masasına oturan Anıl Altan ile Pelin Akil çifti, son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Alin ve Lina adından ikiz kızları olan çift, aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada çıkan iddiaların ardından Akil, tepkisini sert bir şekilde dile getirdi. Akil, "Bitmedi bir türlü. Tıklanma almak için bazı sayfalar bu taktiği deniyor" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 09:49