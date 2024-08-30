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Boşanacakları iddia edilmişi! Pelin Akil İsyan etti: Bitmedi bir türlü

2016 yılında nikah masasına oturan Anıl Altan ile Pelin Akil çifti, son zamanlarda ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Alin ve Lina adından ikiz kızları olan çift, aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada çıkan iddiaların ardından Akil, tepkisini sert bir şekilde dile getirdi. Akil, "Bitmedi bir türlü. Tıklanma almak için bazı sayfalar bu taktiği deniyor" ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 09:49
Boşanacakları iddia edilmişi! Pelin Akil İsyan etti: Bitmedi bir türlü

Pelin Akil, kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, evliliklerini ikiz kızları Alin ve Lina ile taçlandırarak ailelerini büyüttü.

Boşanacakları iddia edilmişi! Pelin Akil İsyan etti: Bitmedi bir türlü

Geçtiğimiz aylarda haklarından boşanma dedikoduları çıkan çift, iddiaları yalanlamıştı.

Boşanacakları iddia edilmişi! Pelin Akil İsyan etti: Bitmedi bir türlü

Akil, son olarak sosyal medyada haklarında ayrılacaklarına dair çıkan haberlerle ilgili konuştu.

Boşanacakları iddia edilmişi! Pelin Akil İsyan etti: Bitmedi bir türlü

"BİTMEDİ BİR TÜRLÜ"

Oyuncu, "Bitmedi bir türlü. Tıklanma almak için bazı sayfalar bu taktiği deniyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Boşanacakları iddia edilmişi! Pelin Akil İsyan etti: Bitmedi bir türlü

TEKNİĞİ ANLADIM

Akil, sözlerine şöyle devam etti: "Ben tekniği anladım. 'Pelin Akil boşanma haberini doğruladı' diye yazıp tıklanma alıyorlar. Ama öyle bir şey yok. Bunun adı dijital dolandırıcılık. İnsanları böyle kandırıyorlar, bizi de malzeme yapıyorlar."