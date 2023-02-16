HaberlerGaleriGamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! Çalışmalara başladılar
Gamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! Çalışmalara başladılar
Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası bölgeye koşan isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere yardım eli uzatan Özçelik ve ekibi yaptıkları yardımların dışında bir yanda da Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.
Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:09Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:09