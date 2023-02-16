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Gamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! Çalışmalara başladılar

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası bölgeye koşan isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile depremzedelere yardım eli uzatan Özçelik ve ekibi yaptıkları yardımların dışında bir yanda da Hatay'da konteyner kent kurma çalışmalarını başlattı.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 10:09
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Gamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! Çalışmalara başladılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Sanat, spor ve iş dünyası depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olurken bölgeye giden isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! Çalışmalara başladılar

Kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç kişilere el uzatan Gamze Özçelik deprem bölgesinde yaşadıklarını Instagram hesabından da sık sık paylaşıyor.

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Gamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! Çalışmalara başladılar

Depremzedeler için elinden geleni yapan Gamze Özçelik, son paylaşımında müteahhitlerine ve inşaat firmalarına tepki gösterdi.

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Gamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! Çalışmalara başladılar

Gamze Özçelik, "Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok! Yanımızda bir bina sapasağlam dururken, bu bina 10 saniyede yıkılmış. Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatarken, içeride hala baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor. Sınav bu ya, siz bu hesabı nasıl vereceksiniz?" ifadelerini kullandı.

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Gamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! Çalışmalara başladılar

"SEN MUAZZAM BİR İNSANSIN"

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik ve ekibi, Antakya'da depremzedelere yardım etmeye, yiyecek dağıtmaya devam ederken alkışlanacak bir harekete daha imza attı.