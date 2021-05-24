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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı! 'Selamını almadı' diye vurmuştu! Davada flaş gelişme

Kardeşlerim dizisinin Doruk'u Onur Seyit Yaran, İstanbul Şişli'de silahlı saldırıya uğramıştı. Yaran'ı, "Allah'ın selamını almadığı" gerekçesiyle vuran Serhat Okuducu hakkında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Okuducu'nun 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Giriş Tarihi: 24.05.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 16:24
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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı! 'Selamını almadı' diye vurmuştu! Davada flaş gelişme

Best Model Türkiye birincisi ve oyuncu Onur Seyit Yaran İstanbul Şişli'de silahlı saldırıya uğramıştı. Omzundan yaralanan Yaran, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Kaçan saldıran kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı! 'Selamını almadı' diye vurmuştu! Davada flaş gelişme

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına tutuklu sanık Serhat Okuducu, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Onur Seyit Yaran ise duruşmaya katılmadı.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı! 'Selamını almadı' diye vurmuştu! Davada flaş gelişme

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, olay tarihinde sanık ve müşteki arasında sözlü tartışma yaşandığı, itişme sonrası sanık Serhat Okuducu'nun yanında taşıdığı silahı çıkardığını anlattı.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı! 'Selamını almadı' diye vurmuştu! Davada flaş gelişme

Mütalaada; kullanılan silahın elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi, meydana gelen yaranın yeri ve niteliği itibariyle sanığın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği belirtilerek, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı! 'Selamını almadı' diye vurmuştu! Davada flaş gelişme

"KAFAMDAN VURMAYA ÇALIŞTI"

Mütalaa sonrası sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamak için süre verilerek duruşma ertelendi. İlk duruşmaya katılan Onur Seyit Yaran, "Arkadaşımla spor salonundan çıktıktan sonra arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu" demişti.