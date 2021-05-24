Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı! 'Selamını almadı' diye vurmuştu! Davada flaş gelişme

"KAFAMDAN VURMAYA ÇALIŞTI"

Mütalaa sonrası sanık ve avukatına savunmalarını hazırlamak için süre verilerek duruşma ertelendi. İlk duruşmaya katılan Onur Seyit Yaran, "Arkadaşımla spor salonundan çıktıktan sonra arkamızdan geldi ve beni dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni kafamdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım. Kaçarken omzumdan vurdu" demişti.

