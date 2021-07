Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı davasında karar

Best Model Of The World yarışması 2016 yılı birincisi olan dizi oyuncusu Onur Seyit Vuran'ı vuran ve hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Okuducu SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.