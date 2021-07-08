08 Temmuz 2021, Perşembe
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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı davasında karar
Kardeşlerim dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Onur Seyit Yaran, Nişantaşı'nda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı. Yaran'ı silahla vurduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. 6 yıl 3 ay hapsi istenen sanığın tahliyesine karar verildi.
Giriş Tarihi: 08.07.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 12:49
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