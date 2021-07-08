Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı davasında karar

NE OLMUŞTU?

Duruşma savcısı tarafından 24 Mayıs'ta açıklanan mütalaada, sanığın dolaylı olarak suçunu ikrar ettiği belirtilerek, elde edilen kamera kayıtlarına göre, 22 Eylül 2020 saat 18.39'da, Nişantaşı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'taki kaldırım kenarında, müdahil ile sanık arasında itişme ve tartışma yaşandığı, Yaran'ın sanık Okuducu'yu ittiği, sanığın Yaran'a doğru dönmesi sırasında elindeki silahının ateş aldığı ve Yaran'ın yere düştüğünün görüldüğü ifade edilmişti.