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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı davasında karar

Kardeşlerim dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Onur Seyit Yaran, Nişantaşı'nda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı. Yaran'ı silahla vurduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. 6 yıl 3 ay hapsi istenen sanığın tahliyesine karar verildi.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 12:49
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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı davasında karar

Best Model Of The World yarışması 2016 yılı birincisi olan dizi oyuncusu Onur Seyit Vuran'ı vuran ve hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Serhat Okuducu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Okuducu SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı davasında karar

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Serhat Okuducu, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirtti.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı davasında karar

"YARALAMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULABİLİR"

Okuducu'nun avukatı Mahmud Nedim Dağdelen savunmasında, "Müvekkilim öldürme kastı ile hakaret etmemiştir. Bu kasıt ile hareket ettiğine ilişkin de delil yoktur. Yaralama suçundan hüküm kurulabilir. Müvekkilim 9 aydır tutukludur. Hükümle birlikte tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı ise, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı davasında karar

Sanık Serhat Okuducu'yu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdir indirimi uygulayarak, oy çokluğu ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, tahliyesine karar verdi. Üye hakim, sanık Okuducu'nun eyleminin 'yaralama' kapsamında kaldığı yönünde görüş bildirerek karara şerh koydu.

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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı davasında karar

NE OLMUŞTU?

Duruşma savcısı tarafından 24 Mayıs'ta açıklanan mütalaada, sanığın dolaylı olarak suçunu ikrar ettiği belirtilerek, elde edilen kamera kayıtlarına göre, 22 Eylül 2020 saat 18.39'da, Nişantaşı Mahallesi Ihlamur Yolu Sokak'taki kaldırım kenarında, müdahil ile sanık arasında itişme ve tartışma yaşandığı, Yaran'ın sanık Okuducu'yu ittiği, sanığın Yaran'a doğru dönmesi sırasında elindeki silahının ateş aldığı ve Yaran'ın yere düştüğünün görüldüğü ifade edilmişti.