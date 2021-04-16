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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den ayrılık açıklaması!
Bir süre önce haklarında çıkan ayrılık söylentilerini yalanlayan ABD'li yıldız Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez'in birlikteliği resmen bitti. Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, yayınladıkları açıklamada, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuzun farkına vardık ve öyle kalmaya karar verdik. Birlikte çalışmaya ve birbirimizi işle ilgili projelerle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 16.04.2021 12:30
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