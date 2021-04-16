Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den ayrılık açıklaması!

"ARKADAŞ OLARAK DAHA İYİYİZ"

Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, yayınladıkları açıklamada, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuzun farkına vardık ve öyle kalmaya karar verdik. Birlikte çalışmaya ve birbirimizi işle ilgili projelerle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Evlilik kararı alan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünlerini erteleyen çift üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Hatta yılın ilk ayında ayrıldıkları iddiaları kulislerde dolaşmaya başlamıştı.

Rodriguez'in, 'Southern Charm' adlı TV programıyla tanınan Madison LeCroy ile Jennifer Lopez'i aldattığı iddiaları ortaya atıldı ancak daha sonra yalanlandı.