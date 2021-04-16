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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den ayrılık açıklaması!

Bir süre önce haklarında çıkan ayrılık söylentilerini yalanlayan ABD'li yıldız Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez'in birlikteliği resmen bitti. Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, yayınladıkları açıklamada, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuzun farkına vardık ve öyle kalmaya karar verdik. Birlikte çalışmaya ve birbirimizi işle ilgili projelerle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.04.2021 12:30
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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den ayrılık açıklaması!

Gösteri dünyasında 2021'in ilk flaş ayrılık haberi, son dönemde bu yöndeki iddialarla magazin gündemindcen düşmeyen Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çiftinden geldi.
2017 yılından bu yana birlikte olan ve iki yıl önce nişanlanan Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklamada ilişkilerinin sona erdiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den ayrılık açıklaması!

"ARKADAŞ OLARAK DAHA İYİYİZ"
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, yayınladıkları açıklamada, "Arkadaş olarak daha iyi olduğumuzun farkına vardık ve öyle kalmaya karar verdik. Birlikte çalışmaya ve birbirimizi işle ilgili projelerle desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Evlilik kararı alan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünlerini erteleyen çift üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Hatta yılın ilk ayında ayrıldıkları iddiaları kulislerde dolaşmaya başlamıştı.
Rodriguez'in, 'Southern Charm' adlı TV programıyla tanınan Madison LeCroy ile Jennifer Lopez'i aldattığı iddiaları ortaya atıldı ancak daha sonra yalanlandı.

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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den ayrılık açıklaması!

DOMİNİK'TE TATİL!
JLo ile Rodriguez son olarak geçtiğimiz şubat ayında gittikleri Dominik Cumhuriyeti'nde birlikte görüldü, ondan sonra da sosyal medya dahil onları birlikte gören olmadı.

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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den ayrılık açıklaması!

EVLİLİK AÇIKLAMASI ŞAŞIRTTI
Lopez, online olarak konuk olduğu bir sohbet programında, evlilik hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. 51 yaşındaki yıldız, 45 yaşındaki nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte nikahsız yaşamayı tasarladıklarını belirtmişti.
İlk evliliğini 1997-1998 yılları arasında Ojani Noa ile yapan, 2001-2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştiren Jennifer Lopez'in, 2004-2014 arasında evli kaldığı Marc Anthony'den ikiz çocukları var.
Cynthia Scurtis ile 2002 yılında yaptığı evlilik 2008'de sona eren Alex Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

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Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'den ayrılık açıklaması!

BURAK DENİZ