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Karantinada evlenen Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında!

Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından biri olan Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle 5 aydır evden çıkmadığını söyleyen Alço, eşiyle birlikte balayına çıktı. Marmaris'e gelen Alço, Herkes pandemi döneminde kavga edip ayrılıyor, biz evlenme kararı aldık. 'Yalnızlık nereye kadar' dedik, evlilik güzel bir şey şimdilik çok güzel gidiyor" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 14:41
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Karantinada evlenen Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında!

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce nikah masasına oturmuştu. Nuri Alço ile eşi Burcu Sezginoğlu Alço nikahın ardından balayı için Marmaris'e geldi.

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Karantinada evlenen Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında!

Koronavirüs salgını nedeniyle 5 aydır İstanbul'da evden çıkamadığını balayı için Marmaris'e geldiğini belirten Nuri Alço, "Uzun yıllardır Marmaris'e gelip gidiyorum, yaklaşık 5 aydır İstanbul'da evden çıkmıyordum sadece haftada bir gün ozon terapisi için çıkıyordum. Dostum Turgut Torunoğulları davet etti ben de geldim. Marmaris'i çok seviyorum. Yat limanı, Kale ve çevresi çok güzel" dedi.

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Karantinada evlenen Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında!

'HERKES AYRILDI BİZ EVLENDİK'

Alço, evliliği ile ilgili soruya ise "Herkes pandemi döneminde kavga edip ayrılıyor, biz evlenme kararı aldık. 'Yalnızlık nereye kadar' dedik, evlilik güzel bir şey şimdilik çok güzel gidiyor" diye konuştu.

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Karantinada evlenen Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında!

Alço'nun genç ve güzel eşi Burcu Sezginoğlu Alço ise balayında denizin keyfini çıkarırken çok fazla kameralar önünde olmak istemediğini belirtti.

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Karantinada evlenen Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında!

'HEP BİRLİKTE BUNU AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Usta oyuncu Nuri Alço korona virüsü ile ilgili de konuşarak, "Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor, kalabalık yerlerde mutlaka maske takılması ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanımızı tebrik ediyorum gerçekten bu sürece kadar çok iyi yönetti. Son dönemde biraz fazlalaşma oldu ama hep birlikte bunu aşacağız aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.