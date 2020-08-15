Karantinada evlenen Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında!

'HEP BİRLİKTE BUNU AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Usta oyuncu Nuri Alço korona virüsü ile ilgili de konuşarak, "Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor, kalabalık yerlerde mutlaka maske takılması ve mesafeye dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanımızı tebrik ediyorum gerçekten bu sürece kadar çok iyi yönetti. Son dönemde biraz fazlalaşma oldu ama hep birlikte bunu aşacağız aşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

