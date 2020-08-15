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Karantinada evlenen Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında!
Yeşilçam'ın ünlü yıldızlarından biri olan Nuri Alço, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce nikah masasına oturmuştu. Koronavirüs salgını nedeniyle 5 aydır evden çıkmadığını söyleyen Alço, eşiyle birlikte balayına çıktı. Marmaris'e gelen Alço, Herkes pandemi döneminde kavga edip ayrılıyor, biz evlenme kararı aldık. 'Yalnızlık nereye kadar' dedik, evlilik güzel bir şey şimdilik çok güzel gidiyor" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 15.08.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 14:41
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