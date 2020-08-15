15 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, aşklarıyla bu yıla damga vururken çift yakından takip edilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşadıkları tartışma sonrası ayrıldıkları iddia edilen çift, Bodrum'da yeniden bir araya geldi. Tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya'nın boynundaki kalp kolye dikkat çekti. Yapımı 3 ay süren kolyeyi, sevgilisi Cem Yılmaz'ın hediye ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 15:18
  • 1
  • 8
Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Cem Yılmaz ile aşkı doludizgin devam eden oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabındaki son paylaşımında boynundaki kalp şeklindeki kolye ile dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Serenay Sarıkaya'nın yapımı 3 ay süren, altın üzerine elmas kaplı olan özel kolyesi çok beğenildi.

  • 3
  • 8
Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Posta gazetesinde yer alan habere göre; takipçileri, güzel oyuncuya, "Cem Yılmaz mı hediye etti? Tabii canım çok zevkli adam" şeklinde yorum yazdı.

  • 4
  • 8
Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Cem Yılmaz, aynı mücevheratçıdan daha önce de kolye, yüzük ve küpe almıştı.


  • 5
  • 8
Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Usta komedyenin, daha önce de Serenay Sarıkaya'ya 32 bin TL değerinde küpe aldığı söylenmişti.