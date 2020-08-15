Cem Yılmaz’dan Serenay Sarıkaya’ya elmas kaplı hediye!

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, aşklarıyla bu yıla damga vururken çift yakından takip edilmeye devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta yaşadıkları tartışma sonrası ayrıldıkları iddia edilen çift, Bodrum'da yeniden bir araya geldi. Tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya'nın boynundaki kalp kolye dikkat çekti. Yapımı 3 ay süren kolyeyi, sevgilisi Cem Yılmaz'ın hediye ettiği iddia edildi.