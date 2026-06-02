Kanye West konseri sonrası büyük rezillik: "Taksimetre yok, tarife 100 Euro"

İstanbul'da Kanye West ve Travis Scott konserleri sonrası büyük bir skandal yaşandı. Stadyumdan çıkan 118 bin kişiyi hedef alan bazı taksiciler, taksimetre açmayarak "sabit 100 Euro" dayatmasında bulundu. Milyonlarca liralık turizm imajımızı yerle bir eden bu organize vurgun, yerli ve yabancı binlerce izleyiciyi mağdur ederek büyük tepki topladı.

İstanbul, geçtiğimiz günlerde Kanye West ve Travis Scott gibi dünya çapında dev isimlerin konserlerine ev sahipliği yaparak büyük bir tanıtım başarısına imza attı. Avrupa'dan bile binlerce hayranın akın ettiği bu dev organizasyonlar, Türkiye'nin imajına büyük katkı sağlarken, konser sonrası yaşananlar "organize kötülük" olarak nitelendirildi.

"100 EURO" DAYATMASIYLA GELEN KAOS Sabah yazarı Ömer Karahan'ın bugünkü köşesine taşıdığı olayda, Kanye West konseri sonrası Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan ayrılan 118 bin kişi büyük bir ulaşım kriziyle karşılaştı. Evlerine dönmeye çalışan binlerce yerli ve yabancı izleyici, stadyum kapısında bekleyen yüzlerce taksicinin ortaklaşa belirlediği "Sabit 100 Euro" dayatmasıyla şoke oldu.

Gidecekleri mesafe ne olursa olsun taksimetre açmayı reddeden ve tek bir ağızdan aynı ücreti talep eden taksiciler, hem parası olmayanları mağdur etti hem de yabancı turistlere kötü bir deneyim yaşattı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: "EN AĞIR CEZA VERİLMELİ" Yaşanan skandalın ardından Kültür ve Turizm, İçişleri, Adalet ve Ticaret Bakanlıklarına ortak hareket etme çağrısında bulunuldu. Taksicilerin lisanslarının iptal edilmesinden trafikten men edilmesine kadar birçok caydırıcı yaptırımın gündeme gelmesi gerektiğini belirten kamuoyu, bu kişilerin "vatana ihanet" suçuna eşdeğer bir tavırla yargılanmasını talep ediyor.

"TURİZMİN KALBİNE DİNAMİT!" Türkiye'nin turizm tanıtımı için yıllık 90 milyon doların yaklaşık (4 milyar 130 milyon lira) üzerinde harcama yaptığına dikkat çeken Karahan, bu emeğin birkaç "fırsatçı" tarafından yerle bir edildiğini belirtti. "Bu ülkemize karşı yapılmış organize bir kötülüktür" diyen Karahan, söz konusu kişilerin ülke imajına ciddi zararlar verdiğini vurguladı.