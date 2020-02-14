14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kanser ve yüz felci atlatan Filiz Akın'ın son fotoğrafları olay oldu! Filiz Akın...

2002 yılında yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenen Filiz Akın, 2017'de de yüz felci olmuştu. İki hastalığı da yenmeyi başaran Filiz Akın yıllar içinde yorgun düştü. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hastalıkların da etkisiyle yıllar içindeki değişlmi olay oldu. Magazin dünyasının gündemine oturan Filiz Akın'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 11:32
  • 1
  • 90
Kanser ve yüz felci atlatan Filiz Akın'ın son fotoğrafları olay oldu! Filiz Akın...

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın geçirdiği hastalıkların ardından son haliyle şaşkına çevirdi. 1943 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve asıl adı Suna Akın olan usta oyuncu, tedavilerin ardından kendine gelebilirdi. Filiz Akın unutulmaz filmlerindeki güzelliğiyle hafızalarda yer etmişken, son hali dikkat çekti.

  • 2
  • 90
Kanser ve yüz felci atlatan Filiz Akın'ın son fotoğrafları olay oldu! Filiz Akın...

İşte Filiz Akın ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

  • 3
  • 90
Kanser ve yüz felci atlatan Filiz Akın'ın son fotoğrafları olay oldu! Filiz Akın...

Filiz Akın

  • 4
  • 90
Kanser ve yüz felci atlatan Filiz Akın'ın son fotoğrafları olay oldu! Filiz Akın...

Birce Akalay

  • 5
  • 90
Kanser ve yüz felci atlatan Filiz Akın'ın son fotoğrafları olay oldu! Filiz Akın...

İrem Derici