Kanser ve yüz felci atlatan Filiz Akın'ın son fotoğrafları olay oldu! Filiz Akın...

2002 yılında yakalandığı burun ve ağız arkası kanserini yenen Filiz Akın, 2017'de de yüz felci olmuştu. İki hastalığı da yenmeyi başaran Filiz Akın yıllar içinde yorgun düştü. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ın hastalıkların da etkisiyle yıllar içindeki değişlmi olay oldu. Magazin dünyasının gündemine oturan Filiz Akın'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 11:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





