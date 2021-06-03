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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder son halini paylaştı

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni haber geldi. Hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Ergüder, son halini takipçileriyle paylaştı. Annesi Rukiye Ergüder ile fotoğrafını paylaşan oyuncu, "5. Kemo bitti. Herşey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notuyla sevenlerinin içini rahatlattı. İşte Canan Ergüder ve annesinden gelen poz...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 18:26
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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder son halini paylaştı

Menajerimi Ara dizisiyle izleyici karşısına çıkan Canan Ergüder, hastalığı nedeniyle diziye ara vermişti. Meme kanseriyle mücadele eden Ergüder, annesi ile sevenlerine merhaba dedi.

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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder son halini paylaştı

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder son halini paylaştı

Instagram hesabından annesiyle çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "5. Kemo bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken sevenlerinden destek yorumları yağdı.

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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder son halini paylaştı

Meme kanseri tedavisinde 5. kemoterapiyi geride bırakan Canan Ergüder'in son hali...

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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder son halini paylaştı