Kanser tedavisi gören Canan Ergüder son halini paylaştı

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni haber geldi. Hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Ergüder, son halini takipçileriyle paylaştı. Annesi Rukiye Ergüder ile fotoğrafını paylaşan oyuncu, "5. Kemo bitti. Herşey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notuyla sevenlerinin içini rahatlattı. İşte Canan Ergüder ve annesinden gelen poz...