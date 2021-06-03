Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi bakın kim çıktı!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan ve kariyerinde hızla yükselen Çevik, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan İlayda Çevik'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in sevgilisi...