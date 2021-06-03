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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi bakın kim çıktı!

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan ve kariyerinde hızla yükselen Çevik, son dönemin en çok konuşulan oyuncularından oldu. Özel hayatıyla mercek altına alınan İlayda Çevik'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 03.06.2021 19:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 19:19
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi bakın kim çıktı!

Perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'ya Betül karakteriyle dahil olan İlayda Çevik, tüm dikkatleri üzerine çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi bakın kim çıktı!

Son dönemin en başarılı genç oyuncularından biri olan Çevik, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi bakın kim çıktı!

Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar sevgilisini görünce çok şaşırdı. İşte İlayda Çevik'in sevgilisi…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi bakın kim çıktı!

İLAYDA ÇEVİK VE SEVGİLİSİ

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi bakın kim çıktı!

İLAYDA ÇEVİK VE SEVGİLİSİ