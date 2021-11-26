Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı psikiyatrist Manolya karakteriyle ekranlara damga vuran Binnur Kaya hayranlarını şaşırttı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerden çok farklı bir formatla ekranlara çıkan Kaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Binnur Kaya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 13:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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