26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı psikiyatrist Manolya karakteriyle ekranlara damga vuran Binnur Kaya hayranlarını şaşırttı. Bugüne kadar rol aldığı dizilerden çok farklı bir formatla ekranlara çıkan Kaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun özel hayatını mercek altına alan izleyiciler Binnur Kaya'nın yaşını öğrenince çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 13:28
  • 1
  • 54
Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Kırmızı Oda dizisinde Manolya hoca karakteriyle izleyecileriyle buluşan Binnur Kaya sevenlerini şaşırtırken sosyal medyanın da en çok konuştuğu isim oldu. Binnur Kaya'nın özel hayatını mercek altına alanlar başarılı oyuncunun yaşını öğrenince çok şaşırdı. İşte Binnur Kaya'nın yaşı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 54
Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

İlk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer alan Binnur Kaya Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı.

  • 3
  • 54
Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Binnur Kaya bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden çok çok uzak tutuyor.

  • 4
  • 54
Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Özel yaşamına dair pek çok detay gizli kalan Binnur Kaya'nın yaşını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

  • 5
  • 54
Kırmızı Oda dizisinin Manolya hocası Binnur Kaya hakkında şoke eden gerçek! Duyanlar kulaklarına inanamıyor