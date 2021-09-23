23 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin’den anlamlı ziyaret: Onlar için elimden geleni yapacağım

Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin’den anlamlı ziyaret: Onlar için elimden geleni yapacağım

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın güzel oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayvansever kimliği ile tanınan Tanrısevsin, merkezde bulunan hayvanlarla tek tek ilgilenirken, çalışanlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel oyuncu, merkezde bulunan hayvanların sahiplendirilmeleri için de elinden geleni yapacağını aktardı.

Giriş Tarihi: 23.09.2021 14:21
  • 1
  • 6
Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin’den anlamlı ziyaret: Onlar için elimden geleni yapacağım

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın yıldızlarından Yağmur Tanrısevsin, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin’den anlamlı ziyaret: Onlar için elimden geleni yapacağım

Hayvan sever kimliği ile tanınan Yağmur Tanrısevsin, ziyarette bakım ve rehabilitasyon merkezinde bulunan hayvanlarla tek tek ilgilenirken, çalışanlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • 3
  • 6
Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin’den anlamlı ziyaret: Onlar için elimden geleni yapacağım

Hatay Valisi Rahmi Doğan ziyarette yaptığı konuşmada ,bu canların bize emanet olduğunu, her canlıyı Allah'ın yarattığı bir güzellik olarak kabul edip onların da yaşama hakkı olduğunu bilen bir kültür ve medeniyetin mensupları olduğumuzu, dile getirdi.

  • 4
  • 6
Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin’den anlamlı ziyaret: Onlar için elimden geleni yapacağım

İstanbul'da bulunduğu zamanlarda sürekli barınakları ziyaret ettiğini söyleyen başarılı oyuncu Tanrısevsin ise "Bu barınakta tedavi süreci devam eden hayvanların tedavilerini takip edeceğim ve sahiplendirilmeleri içinde elimden geleni yapacağım." diyerek duygularını aktardı.

  • 5
  • 6
Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin’den anlamlı ziyaret: Onlar için elimden geleni yapacağım