23 Eylül 2021, Perşembe
Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin’den anlamlı ziyaret: Onlar için elimden geleni yapacağım
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın güzel oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayvansever kimliği ile tanınan Tanrısevsin, merkezde bulunan hayvanlarla tek tek ilgilenirken, çalışanlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel oyuncu, merkezde bulunan hayvanların sahiplendirilmeleri için de elinden geleni yapacağını aktardı.
Giriş Tarihi: 23.09.2021 14:21
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6