Kalp Yarası’nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin’den anlamlı ziyaret: Onlar için elimden geleni yapacağım

Hatay Valisi Rahmi Doğan ziyarette yaptığı konuşmada ,bu canların bize emanet olduğunu, her canlıyı Allah'ın yarattığı bir güzellik olarak kabul edip onların da yaşama hakkı olduğunu bilen bir kültür ve medeniyetin mensupları olduğumuzu, dile getirdi.

