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Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan’dan Nesrin Cavadzade açıklaması! Ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, kısa süre önce nişanlanmıştı. Düğün hazırlıkları yapan çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Kalp Yarası dizisinin çekimleri için bir süredir Hatay'da olan Alkan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, yeniden gündem olan ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 22.09.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 10:01
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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’dan Nesrin Cavadzade açıklaması! Ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın başrol oyuncusu Gökhan Alkan, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’dan Nesrin Cavadzade açıklaması! Ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Dizi çekimlerinden dolayı uzun süredir Antakya'da olan yakışıklı oyuncu, "Artık ben fahri Antakyalı oldum desem yeridir herhalde. İnsanı da, tarihi de, yemekleri de bir başka" dedi.

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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’dan Nesrin Cavadzade açıklaması! Ayrılık iddialarına son noktayı koydu

AYRILIK İDDİALARINA CEVAP GELDİ

Gökhan Alkan, evlilik kararı aldığı Nesrin Cavadzade ile haklarında çıkan 'ayrılık' haberlerine de açıklık getirdi.

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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’dan Nesrin Cavadzade açıklaması! Ayrılık iddialarına son noktayı koydu

"HER ŞEY YOLUNDA"

Gökhan Alkan, "Sanırım ben burada değilim diye bu tarz dedikodular çıkıyor ama biz çok mutluyuz. Çok şükür ki her şey yolunda" diyerek, söz konusu iddiaları yalanladı.

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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’dan Nesrin Cavadzade açıklaması! Ayrılık iddialarına son noktayı koydu

"O YAR BENİM, KİME NE"

Oyuncu çiftin şiddetli bir tartışma sonrasında ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Söz konusu haberlerin ardından Gökhan Alkan'dan şarkılı yanıt gelmişti.