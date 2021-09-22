22 Eylül 2021, Çarşamba
Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan’dan Nesrin Cavadzade açıklaması! Ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, kısa süre önce nişanlanmıştı. Düğün hazırlıkları yapan çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Kalp Yarası dizisinin çekimleri için bir süredir Hatay'da olan Alkan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yakışıklı oyuncu, yeniden gündem olan ayrılık iddialarına son noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 22.09.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 10:01
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