22 Eylül 2021, Çarşamba
İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’ya çok yakıştı! Hakan Gümüşoğlu karakteriyle hayran bıraktı
4. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden Bir Zamanalar Çukurova'nın kadrosuna katılan İbrahim Çelikkol, hikayeye görkemli bir giriş yaptı. Hakan Gümüşoğlu karakterindeki başarısıyla sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan Çelikkol, sevenleri tarafından her hafta Twitter'ın trend listesinde taşındı. İbrahim Çelikkol dizideki imajıyla büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 22.09.2021 11:01
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