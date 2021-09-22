22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’ya çok yakıştı! Hakan Gümüşoğlu karakteriyle hayran bıraktı

İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’ya çok yakıştı! Hakan Gümüşoğlu karakteriyle hayran bıraktı

4. sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam eden Bir Zamanalar Çukurova'nın kadrosuna katılan İbrahim Çelikkol, hikayeye görkemli bir giriş yaptı. Hakan Gümüşoğlu karakterindeki başarısıyla sosyal medyada övgü dolu yorumlar alan Çelikkol, sevenleri tarafından her hafta Twitter'ın trend listesinde taşındı. İbrahim Çelikkol dizideki imajıyla büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 22.09.2021 11:01
  • 1
  • 6
İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’ya çok yakıştı! Hakan Gümüşoğlu karakteriyle hayran bıraktı

Perşembe akşamları atv'de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın dördüncü sezonuna görkemli bir giriş yapan İbrahim Çelikkol, dizide hayat verdiği Hakan Gümüşoğlu karakteriyle tüm ilgiyi üzerine topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’ya çok yakıştı! Hakan Gümüşoğlu karakteriyle hayran bıraktı

Hakan Gümüşoğlu için hummalı bir çalışmaya girişen 'Bir Zamanlar Çukurova' ekibi, bu iddialı karakter için Adana'da yeni mekânlar inşa ederken, kostüm ve imaj çalışmaları üç ay boyunca devam etti.

  • 3
  • 6
İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’ya çok yakıştı! Hakan Gümüşoğlu karakteriyle hayran bıraktı

İbrahim Çelikkol, dizi yayına girdiği andan itibaren gündeme bomba gibi düştü.

  • 4
  • 6
İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’ya çok yakıştı! Hakan Gümüşoğlu karakteriyle hayran bıraktı

Birbirinden şık gömlekleri, güneş gözlüğü ve şapkalarıyla dönemin ruhunu çok iyi yansıtan İbrahim Çelikkol, izleyiciden "Bir Zamanlar Çukurova'ya çok yakıştı" yorumları aldı.

  • 5
  • 6
İbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova’ya çok yakıştı! Hakan Gümüşoğlu karakteriyle hayran bıraktı

ÇUKUROVA TOPRAKLARINDA GİZEMLİ BİR YABANCI

Çukurova'da söz sahibi olmak isteyen Hakan Gümüşoğlu, İzmir'den intikam için geldiği topraklarda gerek cemiyet gerek iş hayatında varlığını ortaya koyuyor.