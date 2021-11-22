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Haberler Galeri Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve sevgilisi Nesrin Cavadzade hakkındaki gerçek şaşırttı! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve sevgilisi Nesrin Cavadzade hakkındaki gerçek şaşırttı! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Atv'nin sevilen dizi Kalp Yarası'nda Ferit Sancakzade karakterine hayat veren Gökhan Alkan, bir kez daha oyunculuğuyla hayran bıraktı. Son yılların en çok konuşulan isimlerinde olan Alkan, ekranın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen yakışıklı oyuncu, Nesrin Cavadzade ile yaşadığı ilişki ile de adından söz ettirdi. Yakın zamanda evlenmeyi planlayan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 14:23
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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve sevgilisi Nesrin Cavadzade hakkındaki gerçek şaşırttı! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit karakteriyle ekrana damgasını vuran Gökhan Alkan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Gökhan Alkan özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve sevgilisi Nesrin Cavadzade hakkındaki gerçek şaşırttı! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve sevgilisi Nesrin Cavadzade hakkındaki gerçek şaşırttı! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

İşte başta Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve sevgilisi Nesrin Cavadzade hakkındaki gerçek şaşırttı! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Uraz Kaygılaroğlu - 30 Haziran 1987

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve sevgilisi Nesrin Cavadzade hakkındaki gerçek şaşırttı! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Aslıhan Malbora - 1 Mart 1995