Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve sevgilisi Nesrin Cavadzade hakkındaki gerçek şaşırttı! Bu kadarını kimse beklemiyordu...

Atv'nin sevilen dizi Kalp Yarası'nda Ferit Sancakzade karakterine hayat veren Gökhan Alkan, bir kez daha oyunculuğuyla hayran bıraktı. Son yılların en çok konuşulan isimlerinde olan Alkan, ekranın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen yakışıklı oyuncu, Nesrin Cavadzade ile yaşadığı ilişki ile de adından söz ettirdi. Yakın zamanda evlenmeyi planlayan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.