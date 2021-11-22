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Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti merakla bekleniyor. Son yılların en popüler rock gruplarından birisi olan Arctic Monkeys biletlerini satın almak isteyenler şimdiden cüzdanlarını hazırlamış durumda. Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'nde düzenlenecek konserde yaklaşık 4 bin seyirci alınması bekleniyor. Peki; 2022 Arctic Monkeys İstanbul bilet fiyatları ne kadar? Arctic Monkeys İstanbul konser fiyatı belli oldu mu? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 13:19
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Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri için heyecan dorukta. Gelecek yılın en çok beklenen etkinliklerinden birisi olan Arctic Monkeys konseri için geri sayım sürüyor. Indie Rock türünde müzik yapan ve ülkemizde de çok beğeni kazanan Arctic Monkeys; 9-10 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek ve Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde yerini alacak. Peki; Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?

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Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

Yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan Arctic Monkeys, 2019'dan sonraki ilk canlı konser turne tarihlerini duyurdu.

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Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

2022 konser turnesini açıklayan Artic Monkeys müzik grubunun planına göre, grup ağustos ayında Türkiye'ye de gelecek. Ardından Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya'da sahne alacak.

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Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) de grubun Türkiye konserine dair detayları paylaştı. Biletler 24 Kasım'da satışa çıkacak.

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Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) tarafından yapılan açıklamaya göre Arctic Monkeys konser biletleri 24 Kasım'da passo.com.tr adresinden satışa çıkacak.