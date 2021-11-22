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Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?
Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti merakla bekleniyor. Son yılların en popüler rock gruplarından birisi olan Arctic Monkeys biletlerini satın almak isteyenler şimdiden cüzdanlarını hazırlamış durumda. Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)'nde düzenlenecek konserde yaklaşık 4 bin seyirci alınması bekleniyor. Peki; 2022 Arctic Monkeys İstanbul bilet fiyatları ne kadar? Arctic Monkeys İstanbul konser fiyatı belli oldu mu? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:18Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 13:19