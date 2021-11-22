Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser bileti satışa çıktı mı?

Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar? 2022 Arctic Monkeys İstanbul konser biletleri için heyecan dorukta. Gelecek yılın en çok beklenen etkinliklerinden birisi olan Arctic Monkeys konseri için geri sayım sürüyor. Indie Rock türünde müzik yapan ve ülkemizde de çok beğeni kazanan Arctic Monkeys; 9-10 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek ve Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde yerini alacak. Peki; Arctic Monkeys bilet fiyatları ne kadar?