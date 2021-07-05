Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit Sancakzade karakteriyle ekranlara geri dönen Gökhan Alkan, ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen yakışıklı oyuncu, Nesrin Cavadzade ile yaşadığı ilişki ile de adından söz ettirdi. Bir süre önce ayrıldıkları haberleriyle konuşulan çift, birlikte yayınladıkları fotoğraflarla ayrılık iddialarına cevap verdi. Sosyal medyanın gündemine oturan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.