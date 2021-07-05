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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit Sancakzade karakteriyle ekranlara geri dönen Gökhan Alkan, ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen yakışıklı oyuncu, Nesrin Cavadzade ile yaşadığı ilişki ile de adından söz ettirdi. Bir süre önce ayrıldıkları haberleriyle konuşulan çift, birlikte yayınladıkları fotoğraflarla ayrılık iddialarına cevap verdi. Sosyal medyanın gündemine oturan Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 14:36
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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ferit karakteriyle ekrana damgasını vuran Gökhan Alkan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Gökhan Alkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade arasındaki yaş farkı merak konusu oldu.

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

İşte başta Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Yağmur Tanrısevsin - 24 Ağustos 1990

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Oğuzhan Koç - 13 Mayıs 1985

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Kalp Yarası’nın Ferit’i Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Demet Özdemir - 26 Şubat 1992