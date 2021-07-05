Farah Zeynep Abdullah’ın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü o isme kaptırdı

Masumlar Apartmanı'ndaki oyunculuğuyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah, ayrılığıyla hayranlarını üzmüştü. Dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Abdullah'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Aradığı aşkı bulan güzel oyuncunun sevgilisiyle ilk fotoğrafı da ortaya çıktı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın gönlünü kaptırdığı ünlü isim...