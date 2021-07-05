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Farah Zeynep Abdullah’ın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü o isme kaptırdı

Masumlar Apartmanı'ndaki oyunculuğuyla bu sezonun en çok konuşulan oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah, ayrılığıyla hayranlarını üzmüştü. Dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan Abdullah'ın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Aradığı aşkı bulan güzel oyuncunun sevgilisiyle ilk fotoğrafı da ortaya çıktı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın gönlünü kaptırdığı ünlü isim...

Giriş Tarihi: 05.07.2021 16:15
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Farah Zeynep Abdullah’ın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü o isme kaptırdı

Masumlar Apartmanı dizisi ile son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah, yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncunun 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

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Farah Zeynep Abdullah’ın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü o isme kaptırdı

AŞKINI İLAN ETTİ

31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, aşkını ilan etti. Takipçileri, ünlü oyuncuya, "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.

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Farah Zeynep Abdullah’ın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü o isme kaptırdı

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurmuştu. Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.

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Farah Zeynep Abdullah’ın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü o isme kaptırdı

Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar..." ifadelerini kullanmıştı. Müzisyen DJ Artz, Abdullah'ı hastanede yalnız bırakmamıştı.
İkilinin birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları da ortaya çıktı. İşte Farah Zeynep Abdullah ve DH Artz'ın o karesi…

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Farah Zeynep Abdullah’ın sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü o isme kaptırdı

"EVLİLİĞE YETERİNCE SOĞUĞUM" DEMİŞTİ

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz aylarda, "Benimle ilgili varsayımlar" başlığı altında gelen yorumlara karşılık vermişti. Bir takipçisi Abdullah'a "Evliliğe çok soğuksun bence" yorumunu yapmıştı. Farah Zeynep Abdullah, o kişiye, "Çok demeyelim de, yeterince soğuğum diyelim" şeklinde yanıt vermişti.