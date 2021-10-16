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Kalp Yarası’nda Ayşe hamile mi?

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 16'ncı bölümde, Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar. İşte Kalp Yarası'nın 16. bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 11:42
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Kalp Yarası’nda Ayşe hamile mi?

16.Bölüm:

Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası’nda Ayşe hamile mi?

Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar.

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Kalp Yarası’nda Ayşe hamile mi?

Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

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Kalp Yarası’nda Ayşe hamile mi?

Adnan'ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler'i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar'la iş birliği yaparak Hüseyin'i de oyununa dahil eder.

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Kalp Yarası’nda Ayşe hamile mi?

Yaman'ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan'a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade'nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade'nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.