16 Ekim 2021, Cumartesi
Kalp Yarası’nda Ayşe hamile mi?
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 16'ncı bölümde, Ferit'i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar. İşte Kalp Yarası'nın 16. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 16.10.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 11:42
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