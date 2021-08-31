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Kalp Yarası ekrana kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe'nin aşkını konuşuyor

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" dokuzuncu bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Giriş Tarihi: 31.08.2021 11:29
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Kalp Yarası ekrana kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe’nin aşkını konuşuyor

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,95 izlenme oranı ve %17,90 izlenme payı alarak birinci oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kalp Yarası ekrana kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe’nin aşkını konuşuyor

Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #AşkınBüyüsü etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Kalp Yarası ekrana kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe’nin aşkını konuşuyor

9.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeyle son buldu ve ikili arasındaki duvarlar yıkıldı. Bu anları uzaktan izleyen Hande şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü görünce deliye döndü. Hande, tek başına gittiği gece kulübünde ortalığı birbirine kattı.

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Kalp Yarası ekrana kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe’nin aşkını konuşuyor

Ayşe ve Ferit'i yeni başlayan aşklarının acemiliği ve heyecanı sardı. İkisi de neyi nasıl söyleyeceğini bilemeden, birbirlerinden bir an uzak kalamaz bir hale geldiler.

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Kalp Yarası ekrana kilitledi! Türkiye Ferit ve Ayşe’nin aşkını konuşuyor

Baha'nın gideceğini söylemesiyle Ayşe'nin yüreğine su serpilse de Ferit'i ilelebet kaybedeceğini anlayan Hande'nin vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Baha, kaçak bir şekilde yurtdışına gitme planını yaparken Hande, her şeyi yakıp yıkma pahasına son kozunu oynamak için hareket geçti.