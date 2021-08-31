31 Ağustos 2021, Salı
Ezberler bozulacak! Kuruluş Osman'ın çekimleri başladı
atv ekranı ile birlikte dünyada 37 ülkede yayınlanan ve iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi görerek reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon çekimleri başladı. Yapımcı, senarist ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, yeni hikaye ve karakterlerle dizinin üçüncü sezonunda hikayenin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini söyledi.
Giriş Tarihi: 31.08.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:39
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7