25 Kasım 2021, Perşembe
Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi! Sevgilisi Jülide Kural paylaştı! Kadir İnanır’ın sağlık durumu…
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun kötüleşmesi üzerine ameliyata alınan usta oyuncu yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yayımlayan sevgilisi Jülide Kural, İnanır'ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:24
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