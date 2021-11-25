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Haberler Galeri Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi! Sevgilisi Jülide Kural paylaştı! Kadir İnanır’ın sağlık durumu…

Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi! Sevgilisi Jülide Kural paylaştı! Kadir İnanır’ın sağlık durumu…

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun kötüleşmesi üzerine ameliyata alınan usta oyuncu yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yayımlayan sevgilisi Jülide Kural, İnanır'ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:24
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Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi! Sevgilisi Jülide Kural paylaştı! Kadir İnanır’ın sağlık durumu…

Muğla'da sabah saatlerinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı.

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Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi! Sevgilisi Jülide Kural paylaştı! Kadir İnanır’ın sağlık durumu…

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, beyin kanaması sonucu ameliyat edilerek yoğun bakıma alınmıştı.

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Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi! Sevgilisi Jülide Kural paylaştı! Kadir İnanır’ın sağlık durumu…

Doktorların ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu yönünde yaptığı açıklamadan sonra İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

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Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi! Sevgilisi Jülide Kural paylaştı! Kadir İnanır’ın sağlık durumu…

İnanır'ın verilerinin olumlu olması sonucu yoğun bakım ünitesinden servise alındığını açıklayan Kural şu ifadeleri kullandı:

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Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi! Sevgilisi Jülide Kural paylaştı! Kadir İnanır’ın sağlık durumu…

"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır."