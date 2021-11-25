Kadir İnanır’dan sevindiren haber geldi! Sevgilisi Jülide Kural paylaştı! Kadir İnanır’ın sağlık durumu…

"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibariyle tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır. Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır."