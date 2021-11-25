Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

'Betül' karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran İlayda Çevik, ekranda fırtınalar estirdi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Çevik, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan İlayda Çevik'in makyajsız hali şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in o hali...