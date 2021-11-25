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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

'Betül' karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran İlayda Çevik, ekranda fırtınalar estirdi. Son yılların en popüler oyuncularından olan Çevik, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından mercek altına alınan İlayda Çevik'in makyajsız hali şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in o hali...

Giriş Tarihi: 25.11.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 16:48
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Betül'ü İlayda Çevik, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Rol aldığı dizilerle son yılların en popüler isimlerinden olan Çevik'in makyajsız hali şaşırttı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İlayda Çevik'in o hali…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!

Eda Ece

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti!