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Kadir İnanır son haliyle üzdü! Yardımına sevgilisi yetişti

Geçtiğimiz Kasım ayında aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, apar topar hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Zor bir süreçten geçen usta oyuncu, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Keyifsiz haliyle dikkat çeken oyuncunun yürümesine sevgilisi yardım etti.

Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 11:54
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Kadir İnanır son haliyle üzdü! Yardımına sevgilisi yetişti

20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti.

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Kadir İnanır son haliyle üzdü! Yardımına sevgilisi yetişti

Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.

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Kadir İnanır son haliyle üzdü! Yardımına sevgilisi yetişti

GÜNLER SONRA TABURCU OLDU

22 gün gözetim altına tutulan usta oyuncu, öğle saatlerinde taburcu edilmişti. Sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan hastaneden ayrılmıştı.

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Kadir İnanır son haliyle üzdü! Yardımına sevgilisi yetişti

İnanır, geçtiğimiz günlerde ise son halini Instagram'dan paylaşarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

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Kadir İnanır son haliyle üzdü! Yardımına sevgilisi yetişti

"Büyük barış mutlaka... Cennetin başköşesi ülkemizin, her karış toprağında mutluluğu yakalamak için ellerimizi birleştirip; büyük barışı gerçekleştireceğiz. İşte o zaman tam bağımsız Türkiye olacağız. Başka hiçbir çaremiz yoktur."