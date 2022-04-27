27 Nisan 2022, Çarşamba
Kadir İnanır son haliyle üzdü! Yardımına sevgilisi yetişti
Geçtiğimiz Kasım ayında aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, apar topar hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Zor bir süreçten geçen usta oyuncu, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Keyifsiz haliyle dikkat çeken oyuncunun yürümesine sevgilisi yardım etti.
Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 11:54
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