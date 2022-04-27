Kadir İnanır son haliyle üzdü! Yardımına sevgilisi yetişti

Geçtiğimiz Kasım ayında aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, apar topar hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Zor bir süreçten geçen usta oyuncu, önceki gün sevgilisi Jülide Kural ile Etiler'deki bir mekana girerken görüntülendi. Keyifsiz haliyle dikkat çeken oyuncunun yürümesine sevgilisi yardım etti.