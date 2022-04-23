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Kadir Doğulu’dan imam nikahı iddialarına cevap! Neslihan Atagül’den destek geldi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den 'Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydı' iddialarına cevap geldi. Geçtiğimiz yaz rol aldığı 'Aşkın Tarifi' dizisindeki partneri Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Doğulu, şimdi de imam nikahı kıydığı iddiasıyla gündeme oturdu. Doğum günü kutlamasından çıkan Kadir Doğulu iddialara cevap verirken eşi Neslihan Atagül'den de destek geldi.

Giriş Tarihi: 23.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 09:22
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Kadir Doğulu’dan imam nikahı iddialarına cevap! Neslihan Atagül’den destek geldi

Kadir Doğulu, hakkında çıkan "Yasak aşkı Serra Arıtürk ile dini nikah yaptı" iddialarına cevap geldi. Neslihan Atagül de eşine destek çıkarak "Kadir benim şansım" dedi.

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Kadir Doğulu’dan imam nikahı iddialarına cevap! Neslihan Atagül’den destek geldi

2013-2014'te yayınlanan 'Fatih Harbiye'de tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Kadir Doğulu’dan imam nikahı iddialarına cevap! Neslihan Atagül’den destek geldi

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla sık sık mutluluklarını gözler önüne seren çift, geçen yıl ihanet iddialarıyla gündem olmuştu. Ancak ünlü çift, iddiaları yalanlamış hatta geçen günlerde yaptıkları romantik paylaşımla adlarından söz ettirmişti.

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Kadir Doğulu’dan imam nikahı iddialarına cevap! Neslihan Atagül’den destek geldi

İHANET İDDİALARI BİTMİYOR!

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarıyla bir kez daha gündem oldu. Aşkın Tarifi dizisinde rol arkadaşı olan ve aralarında aşk dedikoduları çıkan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk hakkında yeni bir söylenti daha dolaşmaya başladı.

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Kadir Doğulu’dan imam nikahı iddialarına cevap! Neslihan Atagül’den destek geldi

Sosyal medyada Felaket Tellalı lakabıyla bilinen Onur Akay, Kadir Doğulu'nun evli olmasına rağmen rol arkadaşıyla dini nikah kıydığını iddia etti.