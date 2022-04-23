23 Nisan 2022, Cumartesi
Kadir Doğulu’dan imam nikahı iddialarına cevap! Neslihan Atagül’den destek geldi
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'den 'Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydı' iddialarına cevap geldi. Geçtiğimiz yaz rol aldığı 'Aşkın Tarifi' dizisindeki partneri Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Doğulu, şimdi de imam nikahı kıydığı iddiasıyla gündeme oturdu. Doğum günü kutlamasından çıkan Kadir Doğulu iddialara cevap verirken eşi Neslihan Atagül'den de destek geldi.
Giriş Tarihi: 23.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 09:22
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