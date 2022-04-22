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Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle olay oldu! 'O Hayat Benim' dizisinde rol aldığı dönemde 110 kiloya kadar çıkan Bozoğlu, verdiği kilolarla yeniden gündem oldu. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bir deri bir kemik kalan Bozoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yeni fotoğraflarını paylaşan oyuncu, sosyal medyada ses getirdi. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 17:01
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Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Değişimiyle zaman zaman konuşulan Yeşim Ceren Bozoğlu Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol alacak.

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Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı

İki yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu setten zaman zaman paylaşımlar yaparak hayranlarının beğenisini topluyor.

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Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu son olarak iddialı dekoltesiyle sevenlerini mest etti.

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Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Instagram filtrelerini denerken çektiği kareleri paylaşan Bozoğlu'nun değişimine yorum yağdı.