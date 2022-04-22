Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! Son paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yeşim Ceren Bozoğlu son haliyle olay oldu! 'O Hayat Benim' dizisinde rol aldığı dönemde 110 kiloya kadar çıkan Bozoğlu, verdiği kilolarla yeniden gündem oldu. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası bir deri bir kemik kalan Bozoğlu, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Yeni fotoğraflarını paylaşan oyuncu, sosyal medyada ses getirdi. Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle büyük beğeni topladı.