14 Temmuz 2021, Çarşamba
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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri olay oldu! Neslihan Atagül’den ilk tepki geldi
Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün samimi görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Sosyal medyada yayınladıkları videoda samimi halleriyle dikkat çeken ikili sosyal medyada tepki toplarken "Biri evli olduğunu hatırlatsın", "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler" yorumları yağdı. Görüntüler sonrası Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den ilk tepki geldi.
Giriş Tarihi: 14.07.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 14:23
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