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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri olay oldu! Neslihan Atagül’den ilk tepki geldi

Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün samimi görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Sosyal medyada yayınladıkları videoda samimi halleriyle dikkat çeken ikili sosyal medyada tepki toplarken "Biri evli olduğunu hatırlatsın", "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler" yorumları yağdı. Görüntüler sonrası Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den ilk tepki geldi.

Giriş Tarihi: 14.07.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 14:23
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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri olay oldu! Neslihan Atagül’den ilk tepki geldi

Aşkın Tarifi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Kadir Doğulu'nun başrolü paylaştığı Serra Arıtürk ile samimi görüntüleri olay oldu. Instagram'dan yayınladıkları canlı yayında soruları yanıtlayan ikilinin yaptıkları paylaşımda romantik müzik eşliğinde bakışmaları ve yakınlaşmaları kısa sürede gündem oldu.

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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri olay oldu! Neslihan Atagül’den ilk tepki geldi

Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğu hatırlatılmalı" gibi yorumlar yaptı.

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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri olay oldu! Neslihan Atagül’den ilk tepki geldi

"NE OLDU BÜYÜK AŞKINA…"

Canlı yayını izlerken ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olan şarkıcı Çağla da sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" dedi.

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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri olay oldu! Neslihan Atagül’den ilk tepki geldi

KADİR DOĞULU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İki rol arkadaşı dün akşam da 'Lider Marka Ödülleri' törenine katıldı. Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu, Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün görüntüleri olay oldu! Neslihan Atagül’den ilk tepki geldi

Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu "Eşinizin tepkisi ne oldu" sorusuna yanıt verdi: