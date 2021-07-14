14 Temmuz 2021, Çarşamba
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İlker Kaleli’den flaş hamle! Tek kalemde sildi
Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile ilişkisini sonlandıran İlker Kaleli, sık sık barışma iddiasıyla gündeme geliyordu. Uzun süre hayatlarına kimseyi almayan ikiliden peş peşe aşk haberleri geldi. Terzioğlu spor hocası Umut Duygu'ya gönlünü kaptırırken Kaleli de Sıla ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Yakışıklı oyuncudan yeni hamle geldi.
Giriş Tarihi: 14.07.2021 14:51
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