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İlker Kaleli’den flaş hamle! Tek kalemde sildi

Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile ilişkisini sonlandıran İlker Kaleli, sık sık barışma iddiasıyla gündeme geliyordu. Uzun süre hayatlarına kimseyi almayan ikiliden peş peşe aşk haberleri geldi. Terzioğlu spor hocası Umut Duygu'ya gönlünü kaptırırken Kaleli de Sıla ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Yakışıklı oyuncudan yeni hamle geldi.

Giriş Tarihi: 14.07.2021 14:51
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İlker Kaleli’den flaş hamle! Tek kalemde sildi

İlker Kaleli, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Sıla ile ilişkiye başladığını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. Bodrum'da gözlerden uzak birliktelik yaşayan çiftin, Instagram hesaplarında paylaştıkları aşk sözleri takipçileri tarafından beğenilmişti.

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İlker Kaleli’den flaş hamle! Tek kalemde sildi

"Poyraz Karayel" dizisinde başrolleri paylaşan İlker Kaleli ile Burçin Terzioğlu ise 3.5 yıllık beraberliklerini 3 yıl önce sonlandırmıştı.

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İlker Kaleli’den flaş hamle! Tek kalemde sildi

Ancak iki oyuncu da Instagram hesaplarındaki 'takip edilen kişiler' listesinden birbirlerini çıkarmamıştı. Kaleli, geçtiğimiz gün eski sevgilisini takibi bıraktı.

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İlker Kaleli’den flaş hamle! Tek kalemde sildi

'DOST OLARAK KALDIK' DEMİŞTİ

Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok."

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İlker Kaleli’den flaş hamle! Tek kalemde sildi

İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'ya olan aşkını bu fotoğrafı paylaşıp ilan etmişti: 'Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere...'