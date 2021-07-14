İlker Kaleli’den flaş hamle! Tek kalemde sildi

'DOST OLARAK KALDIK' DEMİŞTİ

Burçin Terzioğlu ise yakın zamandaki bir röportajında Kaleli hakkındaki sorulara şu yanıtı vermişti: "İlişkimiz bitti ama düşman değiliz. Dost olarak kaldık. Çok konuşmaya gerek yok."

