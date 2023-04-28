28 Nisan 2023, Cuma
Kadir Doğulu ile ilgili pes dedirten gerçekler ortaya çıktı! Neslihan Atagül'ün annesi son noktayı koydu: Boşanacaklar
Kadir Doğulu'nun iki kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmış, ardından başka bir isimle imam nikahı kıydığı haberleri magazin gündemine oturmuştu. Skandal görüntülerin ardından Neslihan Atagül'ün annesinin devreye girdiği ve Atagül'ün evden ayrılığı ileri sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğlu'nun el ele görülmesi herkesi şaşkına çevirirken ses sanatçısı Onur Akay'dan çarpıcı iddialar geldi. Neslihan Atagül'ün boşanma karar aldığını belirten Akay, Kadir Doğulu'nun eşine yalvardığını ve kariyeri için dava açmayı bir süreliğine ertelediklerini ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 14:38
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