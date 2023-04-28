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Kadir Doğulu ile ilgili pes dedirten gerçekler ortaya çıktı! Neslihan Atagül'ün annesi son noktayı koydu: Boşanacaklar

Kadir Doğulu'nun iki kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmış, ardından başka bir isimle imam nikahı kıydığı haberleri magazin gündemine oturmuştu. Skandal görüntülerin ardından Neslihan Atagül'ün annesinin devreye girdiği ve Atagül'ün evden ayrılığı ileri sürülmüştü. Çıkan haberlerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğlu'nun el ele görülmesi herkesi şaşkına çevirirken ses sanatçısı Onur Akay'dan çarpıcı iddialar geldi. Neslihan Atagül'ün boşanma karar aldığını belirten Akay, Kadir Doğulu'nun eşine yalvardığını ve kariyeri için dava açmayı bir süreliğine ertelediklerini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 14:38
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Kadir Doğulu ile ilgili pes dedirten gerçekler ortaya çıktı! Neslihan Atagül’ün annesi son noktayı koydu: Boşanacaklar

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Daha önce eski rol arkadaşı ile yakınlaştığı ileri sürülen Doğulu'nun bu sefer de gittiği eğlence mekanlarında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülendi.

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Kadir Doğulu ile ilgili pes dedirten gerçekler ortaya çıktı! Neslihan Atagül’ün annesi son noktayı koydu: Boşanacaklar

İddiaya göre; mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

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Kadir Doğulu ile ilgili pes dedirten gerçekler ortaya çıktı! Neslihan Atagül’ün annesi son noktayı koydu: Boşanacaklar

Görüntülerin ardından Birsen Altuntaş'a açıklama yapan Doğulu, "Sosyal medya ilgi alanım değil" diyen Doğulu, mekanda sohbet ettiği genç kadınla ilgili görüntülere "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" ifadelerini kullandı.

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Kadir Doğulu ile ilgili pes dedirten gerçekler ortaya çıktı! Neslihan Atagül’ün annesi son noktayı koydu: Boşanacaklar

Eşinin görüntüleriyle ilgili açıklama yapan Atagül ise "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dedi.

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Kadir Doğulu ile ilgili pes dedirten gerçekler ortaya çıktı! Neslihan Atagül’ün annesi son noktayı koydu: Boşanacaklar

Tüm yaşananlar sonrası Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak'ın devreye girdiği, kızını yalnız bırakmak istemeyen Çıtlak bir süre yanında kalmasını istediği, ünlü oyuncunun ise yalnız kalmak istediğini annesine söyleyerek Kadir Doğulu ile yaşadığı evden ayrıldığı ileri sürülmüştü.