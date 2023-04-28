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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yeni aşk yuvasını buldu! Servet ödedi

Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2020 yılında ikinci kez anne baba olmuştu. Kızları Leyla'yı kucaklarına aldıklarından beri ev arayışına giren çift, yeni aşk yuvalarını buldu.İmirzalıoğlu'nun ailesinin ve çalışanlarının rahat edebilmesi için aldığı yeni villasına servet ödediği iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:41
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yeni aşk yuvasını buldu! Servet ödedi

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, yedi yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk çocuklarına 'Lalin' adını veren ikili, geçtiğimiz yıl mayıs ayında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yeni aşk yuvasını buldu! Servet ödedi

''BU BAYRAMDA BÜYÜKLERİMİZLE DEĞİL KÜÇÜKLERİMİZLE İLGİLENDİK''

Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde ise Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren oyuncu, Ramazan Bayramı'nda kızlarıyla vakit geçirdiklerini belirterek, "Bayram güzel geçti. Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" ifadelerini kullandı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yeni aşk yuvasını buldu! Servet ödedi

''YER ALMAYI DÜŞÜNDÜĞÜM BAZI İŞLER VAR''

Yaz sezonu ile ilgili planlarından da bahseden İmirzalıoğlu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" şeklinde konuştu.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yeni aşk yuvasını buldu! Servet ödedi

"SİNEM DE EKRANLARI ÖZLEDİ"

48 yaşındaki oyuncu, bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları da cevapladı: Sinem de özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yeni aşk yuvasını buldu! Servet ödedi

"TEKNE TATİLİ YAPARSAK HABER VERİRİM"

Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin "Çocuklar büyüdü. Bu sene tekne tatili olacak mı?" sorusuna ise "Ben size haber veririm, merak etmeyin" şeklinde verdiği cevapla herkesi güldürdü.