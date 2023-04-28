28 Nisan 2023, Cuma
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yeni aşk yuvasını buldu! Servet ödedi
Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2020 yılında ikinci kez anne baba olmuştu. Kızları Leyla'yı kucaklarına aldıklarından beri ev arayışına giren çift, yeni aşk yuvalarını buldu.İmirzalıoğlu'nun ailesinin ve çalışanlarının rahat edebilmesi için aldığı yeni villasına servet ödediği iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:41
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