Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yeni aşk yuvasını buldu! Servet ödedi

''BU BAYRAMDA BÜYÜKLERİMİZLE DEĞİL KÜÇÜKLERİMİZLE İLGİLENDİK''

Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde ise Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren oyuncu, Ramazan Bayramı'nda kızlarıyla vakit geçirdiklerini belirterek, "Bayram güzel geçti. Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" ifadelerini kullandı.