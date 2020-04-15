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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti…

Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti…

Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç eşiyle gündeme oturdu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'daki başarılı performansıyla adından söz ettiren Alma Terziç, geçtiğimiz haftalarda gizlice yaptığı evlilik ile gündeme oturmuştu. Güzel oyuncunun sessiz sedasız nikah masasına oturduğunu öğrenen hayranları kiminle evlendiğini araştırmaya başladı. İşte Alma Terziç'in merak edilen eşi...

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 18:06
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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti…

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Sofia karakteriyle başarılı bir performans gösteren Alma Terziç, geçtiğimiz günlerde evlendiği haberleriyle gündeme gelmişti. Sessiz sedasız nikah masasına oturan güzel oyuncunun eşi ise merak konusu oldu. İşte Alma Terziç'in merak edilen eşi…

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti…

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti…

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti…

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç’in eşi bakın kim çıktı! Gizlice evlenmişti…

TİMUÇİN ESEN