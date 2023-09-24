Kaan Kazgan ile sokak kavgası yapan Savaş Cebeci'den yeni açıklamalar: Normal kütlede bir adam olsam ölebilirdim

Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan büyük kavgası sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Sosyal medyadan birbirlerine meydan okuyan iki ismin kavgası Kaan Kazgan tarafından paylaşılmıştı. Savaş Cebeci "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" ifadelerine Kaan Kazgan ise "Geliyorum" mesajını vermişti. İkilinin akıllara durgunluk veren kavgası kanlı sahnelere sebep oldu. Kaan Kazgan tarafından, darbedilen Savaş Cebeci'den yeni açıklamalar geldi. Cebeci, "Yüzüme ağır darbeler almaya başladım. Arkadaşlar normal kütlede bir adam olsam açık söylüyorum ölebilirdim. En kötü bayılırdım" dedi.