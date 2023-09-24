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Haberler Galeri Kaan Kazgan ile sokak kavgası yapan Savaş Cebeci'den yeni açıklamalar: Normal kütlede bir adam olsam ölebilirdim

Kaan Kazgan ile sokak kavgası yapan Savaş Cebeci'den yeni açıklamalar: Normal kütlede bir adam olsam ölebilirdim

Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan büyük kavgası sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Sosyal medyadan birbirlerine meydan okuyan iki ismin kavgası Kaan Kazgan tarafından paylaşılmıştı. Savaş Cebeci "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" ifadelerine Kaan Kazgan ise "Geliyorum" mesajını vermişti. İkilinin akıllara durgunluk veren kavgası kanlı sahnelere sebep oldu. Kaan Kazgan tarafından, darbedilen Savaş Cebeci'den yeni açıklamalar geldi. Cebeci, "Yüzüme ağır darbeler almaya başladım. Arkadaşlar normal kütlede bir adam olsam açık söylüyorum ölebilirdim. En kötü bayılırdım" dedi.

Giriş Tarihi: 24.09.2023 20:58 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 21:11
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Kaan Kazgan ile sokak kavgası yapan Savaş Cebeci’den yeni açıklamalar: Normal kütlede bir adam olsam ölebilirdim

Sosyal medyada vücut geliştirme videolarıyla bilinen Savaş Cebeci ile profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın kanlı sokak kavgası üstünden günler geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaan Kazgan ile sokak kavgası yapan Savaş Cebeci’den yeni açıklamalar: Normal kütlede bir adam olsam ölebilirdim

Yerde kanlar içinde kalan Savaş Cebeci tarafından kavga sonrası yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla herkesi hayrete düşüren Savaş Cebeci olayın perde arkasını tek tek anlattı.

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Kaan Kazgan ile sokak kavgası yapan Savaş Cebeci’den yeni açıklamalar: Normal kütlede bir adam olsam ölebilirdim

SAVAŞ CEBECİ: 70 KİLO ADAMDAN DAYAK YEMEM

Sosyal medyada fitness yayınları yapan ve çok sayıda takipçisi olan Savaş Cebeci bir videosunda, "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo adamdan dayak yemem" iddiasında bulundu.

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Kaan Kazgan ile sokak kavgası yapan Savaş Cebeci’den yeni açıklamalar: Normal kütlede bir adam olsam ölebilirdim

KAAN KAZGAN MEYDAN OKUDU

Bu çıkış üzerine MMA dövüşçü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci'ye karşı meydan okudu.

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Kaan Kazgan ile sokak kavgası yapan Savaş Cebeci’den yeni açıklamalar: Normal kütlede bir adam olsam ölebilirdim

KAAN KAZGAN İLE SAVAŞ CEBECİ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Savaş Cebesi ise, "Bizde R (geri vites) olmaz. Antrenman yapıyorum. Ne kadar 70 kilo varsa buraya bekliyorum" diyerek Kaan Kazgan'ı kavgaya davet etmişti.