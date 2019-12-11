Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyla…

Bir süre önce karısı Jessiva Biel'i aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Justin Timberlake hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Palmer adlı filmdeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile samimi şekilde görüntülenen Justin Timberlake karısını aldatmakla suçlanmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapmış ve karısından özür dilemişti. Aldattığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Timberlake o gece sergilediği davranışlardan dolayı pişman olduğunu söylemişti. Ünlü sanatçının karısını zoruyla özür dilediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.