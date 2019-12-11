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Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyla…

Bir süre önce karısı Jessiva Biel'i aldattığı iddialarıyla gündeme gelen Justin Timberlake hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Palmer adlı filmdeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile samimi şekilde görüntülenen Justin Timberlake karısını aldatmakla suçlanmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapmış ve karısından özür dilemişti. Aldattığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Timberlake o gece sergilediği davranışlardan dolayı pişman olduğunu söylemişti. Ünlü sanatçının karısını zoruyla özür dilediği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 17:28
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Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyla…

Hollywood'un ünlü çifti Justin Timberlake ile Jessica Biel'ın yuvasının üzerindeki kara bulutlar dağılmak bilmiyor.

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Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyla…

Bir süre önce rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenen Timberlake, geçen hafta da sosyal medya üzerinden karısına seslenerek özür dilemişti.

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Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyla…

Bu özür ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Timberlake, bu özür metnini karısı Jessica Biel'ın ısrarı üzerine kaleme alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

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Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyla…

US Weekly dergisine konuşan bir kaynak, Jessica Biel'in kocasının davranışı nedeniyle utanç içinde olduğunu ve Timberlake'in kendisine hesap vermesini istediğini ileri sürdü.

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Justin Timberlake hakkında bir iddia daha! Karısı Jessica Biel'in zoruyla…

Olaylar şöyle gelişmişti: Palmer adlı filmdeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans'ta bir barda el ele görüntülenen Justin Timberlake, sosyal medya aracılığıyla karısı Jessica Biel'den ve tüm ailesinden özür diledi.