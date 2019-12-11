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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz'ın eşi Müjgan'ı canlandıran Melike İpek Yalova, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de gönüllere taht kurmayı başardı. Dizide 20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktorunu canlandıran Melike İpek Yalova'nın özel hayatı da sevenleri tarafından mercek altına alındı. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova'nın merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 16:59
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Müjgan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Melike İpek Yalova özel hayatıyla da merak konusu oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında sessiz sedasız evlenen Melike İpek Yalova'nın eşi merak konusu oldu. İşte Melike İpek Yalova ve birçok ünlü ismin eşi…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

VEDAT - LİNDA MİLOR

PROF.DR. LİNDA MİLOR, GEORGİA ÜNİVERSİTESİ'NDE VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Behzat Ç. rolüyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncunun karısı Elvin Beşikçioğlu'dur.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova’nın eşi bakın kimmiş!

Savaş zamanı, Kerkük'ten annesi, babası, dört kardeşi ve halasıyla birlikte iki gün iki gece katırların üstünde Türkiye'ye gelen Selim Bayrakyar şimdilerde popüler isimlerden biri.