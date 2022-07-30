Johnny Depp eski günlerine döndü! Birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE MİLYONLARCA DOLAR

Johnny Depp'in Friends and Heroes (Arkadaşlar ve Kahramanlar) adlı bu serisinin satışa sunulacağı, sanat galerisinin internet sitesinden duyuruldu. Eserleri, online olarak satın almak isteyen çok sayıda kişi, galerinin internet sitesine "akın etti." Durum böyle olunca da site kilitlendi ve açılamaz hale geldi. Sonuç olarak Johnny Depp'in fırçasından çıkma bu eserler birkaç saat içinde satıldı. Oyunculuk ve müzisyenliğin yanı sıra resim sanatıyla da ilgilenen Depp bu satıştan sadece birkaç saat içinde milyonlarca dolar kazandı.