30 Temmuz 2022, Cumartesi
Johnny Depp eski günlerine döndü! Birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı
Eski eşi Amber Heard'ün darp iddiaları sonrası kariyerinde büyük deprem yaşayan ve rol alacağı filmlerin kadrosundan çıkarıldı. Darp iddialarını yalanlayan ve Heard'e açtığı iftira davasını kazanan yıldız oyuncu, yeniden eski parlak günlerine geri döndü. Depp yalnızca birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı.
Giriş Tarihi: 30.07.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 14:21
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