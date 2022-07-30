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Johnny Depp eski günlerine döndü! Birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı

Eski eşi Amber Heard'ün darp iddiaları sonrası kariyerinde büyük deprem yaşayan ve rol alacağı filmlerin kadrosundan çıkarıldı. Darp iddialarını yalanlayan ve Heard'e açtığı iftira davasını kazanan yıldız oyuncu, yeniden eski parlak günlerine geri döndü. Depp yalnızca birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı.

Giriş Tarihi: 30.07.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 14:21
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Johnny Depp eski günlerine döndü! Birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı

Eski eşi Amber Heard'ün kendisine yönelik aile içi şiddet iddialarının ardından eski itibarını yitiren ve kariyerinde sıkıntılı günler geçiren Depp, yeniden eski parlak günlerine geri döndü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Johnny Depp eski günlerine döndü! Birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı

İNTERNET SİTESİNİ 'YIKTI GEÇTİ'

Amber Heard'e açtığı iftira davasını kazanan Depp, müzik ve sinema dünyasında yeniden fırtınalar estirmeye başladı. 59 yaşındaki aktör önceki gün de kelimenin tam anlamıyla "interneti yıktı geçti."

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Johnny Depp eski günlerine döndü! Birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı

İMZASINI TAŞIYAN KOLEKSİYON SATIŞA ÇIKTI

Bunun nedeni ise aynı zamanda resim sanatıyla da ilgilenen Johnny Depp'in bir sanat galerisi tarafından satışa çıkarılan resim koleksiyonu. Depp'in; Elizabeth Taylor, Bob Dylan, Keith Richards, Al Pacino'yu tuval üzerine resmettiği tablolarının baskı kopyaları İngiltere'de bulunan Castle Galleries tarafından satışa sunuldu.

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Johnny Depp eski günlerine döndü! Birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE MİLYONLARCA DOLAR

Johnny Depp'in Friends and Heroes (Arkadaşlar ve Kahramanlar) adlı bu serisinin satışa sunulacağı, sanat galerisinin internet sitesinden duyuruldu. Eserleri, online olarak satın almak isteyen çok sayıda kişi, galerinin internet sitesine "akın etti." Durum böyle olunca da site kilitlendi ve açılamaz hale geldi. Sonuç olarak Johnny Depp'in fırçasından çıkma bu eserler birkaç saat içinde satıldı. Oyunculuk ve müzisyenliğin yanı sıra resim sanatıyla da ilgilenen Depp bu satıştan sadece birkaç saat içinde milyonlarca dolar kazandı.

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Johnny Depp eski günlerine döndü! Birkaç saat içinde 3.6 milyon kazandı

"Depp'in çizdiği tabloların baskıları tanesi 3 bin 973 dolardan satışa çıkarıldı. Dört tabloluk setin satış fiyatı ise 15 bin dolardı. Koleksiyonda yer alan 780 parçanın tümü kısa süre içinde satıldı. Yani bir başka deyişle Depp, ilk kez resim çalışmalarını satışa çıkardı ve bu sayede birkaç saat içinde 4 milyon dolara yakın kazanç elde etti."