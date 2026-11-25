Jennifer Lopez'in sağlıklı yaşam rutini ortaya çıktı

57 yaşındaki Jennifer Lopez, fit görünümünü korumak için uyguladığı yaşam rutinini anlattı. 8-10 yıl önce başladığı ağırlık antrenmanlarının hayatını değiştirdiğini söyleyen yıldız, beslenme alışkanlıklarını da yenilediğini ve kahveyi tamamen bıraktığını açıkladı.

Katıldığı podcast programında yaşam tarzından söz eden 57 yaşındaki Jennifer Lopez, formunu ve enerjisini nasıl koruduğunu anlattı.

Düzenli sporun hayatındaki önemini vurgulayan sanatçı, ağırlık antrenmanlarının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

10 YIL ÖNCE BAŞLAYAN DÖNÜM NOKTASI Yaklaşık 8-10 yıl önce ağırlık çalışmalarına başladığını belirten Lopez, kas çalışmanın kendisine hem fiziksel güç hem de farklı bir enerji kazandırdığını dile getirdi.

BESLENME DÜZENİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİM Gençlik yıllarında beslenme konusunda daha esnek olduğunu ifade eden Lopez, ilerleyen yaşlarda yeme alışkanlıklarını değiştirdiğini anlattı. Geçmişte pirinç, fasulye, ekmek, tereyağı ve kızartma gibi yiyecekleri daha sık tükettiğini belirten yıldız, artık protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söyledi.