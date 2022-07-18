Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra evlendi! "Hayatımızın en iyi gecesi"

Alex Rodriguez ile evliliğin arifesindeyken ayrılan Jennifer Lopez, 17 yıllık ayrılığın ardından geçtiğimiz yıl Ben Affleck ile yeniden birliktelik yaşamaya başlamıştı. Çift nişanlandıktan sadece üç ay sonra evlendi. 60 milyon dolara satın aldıkları malikanede yaşayacak. Jennifer Lopez ayrıca Affleck'in soyadını alacak. İkilinin açıklamasında JLO'nun eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceketle nikahı kıydıkları duyuruldu.