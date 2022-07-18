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Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra evlendi! "Hayatımızın en iyi gecesi"

Alex Rodriguez ile evliliğin arifesindeyken ayrılan Jennifer Lopez, 17 yıllık ayrılığın ardından geçtiğimiz yıl Ben Affleck ile yeniden birliktelik yaşamaya başlamıştı. Çift nişanlandıktan sadece üç ay sonra evlendi. 60 milyon dolara satın aldıkları malikanede yaşayacak. Jennifer Lopez ayrıca Affleck'in soyadını alacak. İkilinin açıklamasında JLO'nun eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceketle nikahı kıydıkları duyuruldu.

Giriş Tarihi: 18.07.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022 11:08
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra evlendi! Hayatımızın en iyi gecesi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden nişanlandıktan sadece üç ay sonra evlendiler. Ünlü çift evlilik işlemlerini Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleştirdi. Kaynaklardan biri "Onlar artık karı koca" ifadesini kullandı.

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra evlendi! Hayatımızın en iyi gecesi

Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 2002 sonunda nişanlanmış, 2004 yılında ise ayrılmıştı.

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra evlendi! Hayatımızın en iyi gecesi

Hayatlarına evliliklerin de dahil olduğu farklı ilişkiler sığdıran ve çocukları olan ikili, geçen yıl tekrar ilişki yaşamaya başlamıştı.

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra evlendi! Hayatımızın en iyi gecesi

Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla ayrılan Lopez eski aşkına dönerek gündeme bomba gibi oturmuştu.

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra evlendi! Hayatımızın en iyi gecesi

'Bennifer' olarak bilinen çift, evlilik cüzdanını aldı. Ve iddialara göre Jennifer ayrıca Affleck'in soyadını alacak. JLO'nun adını 'Jennifer Affleck' olarak değiştireceği iddia edildi.