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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğüne Türk imzası!

Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığı yapan Jennifer Lopez, düğünü için Türk tasarımcı Şafak Çak ile anlaştı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında sevgilisinden evlilik teklifi almasının ardından ilk iş olarak Türk tasarımcıyla anlaşan ünlü şarkıcı nikah masasını Şafak Çak'a hazırlattı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt Jennifer Lopez'in düğünüyle ilgili detayları kaleme aldı. İşte Cankurt'un o yazısı...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 09:38
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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğüne Türk imzası!

Geçtiğimiz yıl evlilik teklifi aldığı sevgilisi Alex Rodriguez ile düğün hazırlıklarına devam eden Jennifer Lopez, nikah masasını yaptırmak için Türk tasarımcı Şafak Çak ile anlaştı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt Jennifer Lopez'in düğünüyle ilgili detayları kaleme aldı. İşte Cankurt'un o yazısı...

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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğüne Türk imzası!

Sevgilisi Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığında olan Jennifer Lopez, bir Türk tasarımcının hazırladığı nikah masasında "Evet" diyecek. Yanlış okumadınız, dünyanın en ünlü şarkıcılarından Jennifer Lopez, hayatının bu en önemli imzasını, Türkiye'de, bir Türk tarafından tasarlanıp imal edilen masada atacak.

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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğüne Türk imzası!

Masanın tasarımcısı Lopez'in yabancısı değil, evindeki yatakta ve konserlerinde kullandığı dekorlarda da imzası olan Şafak Çak…

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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğüne Türk imzası!

MASA DEPODA BEKLİYOR

JLO, geçen yıl Mart ayında sevgilisinden evlenme teklifi alınca ilk yaptığı iş, Çak'a nikah masası sipariş etmek olmuş. Çak da, Lopez'in şanına yakışır bir masa tasarlamış. Çak'ın aylar önce hazırladığı masa şu an deposunda Lopez'i bekliyor.

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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğüne Türk imzası!

Çak, "Yıl sonunda evlenecek diye masayı hazırladım ama olmadı. Sonra Sevgililer Günü'nde evleneceklerdi, işlerinden dolayı yine ertelemek zorunda kalmışlar. Sanırım bu yaz evlenecekler. Ben de masayı, nikahlarının kıyılacağı adrese göndereceğim" dedi.