BİZE ULAŞIN
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez’in düğüne Türk imzası!
Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Alex Rodriguez ile evlilik hazırlığı yapan Jennifer Lopez, düğünü için Türk tasarımcı Şafak Çak ile anlaştı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında sevgilisinden evlilik teklifi almasının ardından ilk iş olarak Türk tasarımcıyla anlaşan ünlü şarkıcı nikah masasını Şafak Çak'a hazırlattı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt Jennifer Lopez'in düğünüyle ilgili detayları kaleme aldı. İşte Cankurt'un o yazısı...
Giriş Tarihi: 02.03.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 09:38
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8