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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi!

Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi. Görenler şaştı kaldı... Birçok ünlü oyuncu rolleri gereği kilo aldı, kas yaptı ya da zayıfladı. Bazı oyuncular da öyle bir rollere girdi ki, en koyu hayranları bile onları tanıyamadı. Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. Ancak filmlerdeki süper kahramanlara hayat veren isimlerin gerçek hayattaki halleri görenleri şaşırttı. İşte Süper kahramanların kostümsüz halleri...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 08:12
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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi!

Rolleri için girmedikleri hal kalmayan oyuncuların o halleri herkesi şaşkına çevirdi. Hayranı olduğu ünlüleri bile tanıyamayan izleyici, özellikle Süper Kahramanlar'a hayat veren isimleri şaşkınlıkla izledi.

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi!

Filmlerde canlandırdıkları karakterlerle kimi dünyanın en popüler oyuncusu olurken kimi de hak ettiği ünü yakalayamadı. İşte ünlülerin rolleri için büründüğü o halleri...

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi!

Carice van Houten

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi!

Ryan Reynolds

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Ünlü oyuncu tanınmaz hale geldi!

Brad Pitt